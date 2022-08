Porträt der Scorpions : Etwas mehr Liebe für unsere größte Band!

Vielleicht glauben die Deutschen das einfach nicht. Dass eine deutsche Single über den Fall des Eisernen Vorhangs zum Soundtrack der Wende und inzwischen eine Milliarde mal gestreamt wurde. Dass ein paar Langhaarige aus Hannover regelmäßig den Madison Square Garden in New York ausverkaufen und Helden von Japan bis Malaysia sind. Und dass diese Ledertypen mit Mitte siebzig noch immer Konzertsäle zum Explodieren bringen.

So auch an einem lauen Sommerabend in Straßburg. Das Zenith ist voll besetzt, als Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs mit der Botschaft „Let’s play it louder“ ihres neuen Songs „Gas In The Tank“ die Bühne erstürmen. Es dauert keine vier Stücke, da hat Bandgründer Schenker auf seiner V-förmigen Gitarre im Zuschauermeer seine Riffs herausgepumpt. Eine explosive Lightshow die Fans gefesselt. Jabs ein virtuoses Talkbox/Gitarren-Solo gespielt. Meine bewiesen, dass seine Stimme mit 74 beachtliche Höhen erreicht. Dann schleudern sie aus drei Gitarren Rücken an Brust im Quartett mit Bassist Paweł Mąciwoda die höllischen Powerchords ihres klassischen Instrumentals „Coast To Coast“ heraus, als gehörte ihnen die Welt.

Scham für „Wind of Change“

Das ist dieselbe Band, derer man sich in Deutschland ein bisschen schämt, weil „Wind Of Change“ so ein seichter Sing-along ist. Deren Fach im Schallplattengeschäft junge Leute eher verschämt durchblättern, weil die Geschmackspolizei die Regel aufgestellt hat, Rockmusik habe ironisch und diskursiv zu sein statt laut und geradeaus. Und die sich mit ihren international gerühmten Alben aus der produktivsten Phase wie „Lovedrive“, „Blackout“ und „Love At First Sting“ ab 1979 nicht einmal für einen hinteren Rang in der Liste der 50 besten deutschen Platten des Musikmagazins „Rolling ­Stone“ qualifiziert. Nicht zuletzt haben Fotos mit Figuren der Hannover-Connection Eindruck hinterlassen: Maschmeyer. Verres. Schröder. Gabriel. Meine lächelt. Barettmütze. Sonnenbrille. Rockergruß.

Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer größten Band ist kompliziert. Nun ist das wiederum nicht anders als mit ihren weniger bekannten Pionieren wie Can, Faust oder Neu!, die ebenfalls kaum gewürdigt werden. Die Rangfolge deutscher Pophelden bestimmt sich immer noch nach dem Erfolg auf dem Heimatmarkt: Lindenberg, Grönemeyer, Westernhagen, Ärzte, Hosen. Und die allseits verehrte Neue Deutsche Welle, mit der sich noch die ödesten Hochzeitspartys wiederbeleben lassen. Und der Diskurspop aus Hamburg, die identitätsstiftende Abschirmungsmusik der Intellektuellen unter fünfzig. Fragen Sie mal auf der Straße: „Kennen Sie Distelmeyer?“

Erste Platte 1972

Aber man will ja nicht nur grübeln. Deshalb Freude über die Einladung in die Peppermint Park Studios in Hannover Anfang August. Auf welche Phase der Karriere wir auch zu sprechen kommen, Fokus, Disziplin und Leistungswille der Formation werden deutlich. Schon als sie 1972 ihre erste Platte mit dem Produzenten Conny Plank aufnehmen, noch so einem versteckten deutschen Popgiganten, kennen sie ihr Ziel. „Conny lachte uns aus: ‚Leute, Amerika, really?‘ Das war ein verrückter Traum“, sagt Meine grinsend. Heute trägt er Cap statt der ikonischen Barettmütze. Die Fotos mit der Hannover Connection? „Folklore ist ein gutes Wort dafür. Das ist alles lange her, wird aber immer wieder aufgewärmt“, sagt der Sänger.