Gartenserie : Wissenschaft als Beruf vor dem Trompetenbaum

Das schöne Leben begann im Frühjahr 1910. Damals zogen die Webers zusammen mit dem Ehepaar Troeltsch in die renovierte Villa Fallenstein, die malerisch an der Ziegelhäuser Landstraße in Heidelberg gelegen war und in der Max Webers Mutter Helene einst ihre Jugend verbracht hatte. Im Vorgarten standen mächtige Götterbäume (Ailanthus altissima), die ihr Vater, Georg Friedrich Fallenstein, noch gepflanzt hatte. Mit ihren formvollendeten Kronen, den großen gefiederten Blättern und den prächtigen Fruchtbüscheln verzauberten sie jeden Betrachter. Und im Frühling öffnete ein Magnolienbaum seine Blütenkelche.

Hinter dem Haus ragten Trompetenbäume (Catalpa bignonioides) empor, die im Sommer „mit grünsamtenen Schirmblättern und duftendem weißen Blütenschaum“ geschmückt waren, wie Marianne Weber in der Biographie ihres Mannes festgehalten hat. Vor einem alten Buchsbaum (Buxus sempervirens), der zu einem knorrigen Gebüsch herangewachsen war, stand ein Opferstein nach antikem Vorbild, auf dem eine horazische Ode die Erinnerung an frühere Bewohner bewahrte.

Vom Frühling kündeten im Garten Schneeglöckchen und Tulpen. Zugleich wartete das zarte Grün, das die Ruine des Schlosses auf der anderen Flussseite umgab, auf die Wärme des neuen Jahres, damit die Knospen explodieren konnten. Von der nach Süden gehenden Terrasse war diese berühmte Kulisse zu genießen. Am Berghang hinter der Villa leuchteten Obstbäume und Fliederbüsche.

Marianne Weber und ihre Schwiegermutter Helene nahmen Besitz von diesem Stück Land. Gemeinsam setzten sie Primeln und Gänseblümchen unter das Gebüsch; und sie teilten das Leid, wenn der Spätfrost der berauschenden Blütenpracht ein jähes Ende setzte. Helene hatte es besonders eine aus dem Berg herausgeschlagene Grotte angetan, die von Efeu behangen war. Aus dem „Löwenbrunnen“ trank sie bei jedem Abschied, um sicher zu sein, wieder an ihren geliebten Ort zurückzukehren. Auch mit Spaten und Grabgabel konnten beide Frauen umgehen. Einen „Acker“ legten sie an, auf dem Erbsen und Bohnen gediehen. Auf dem Balkon sorgten sie mit roten Geranien und violetten Petunien für ausdauernde Blütenpracht.

Und Max Weber? Der war immer schnell erschöpft, „bastelte“ nur mittags ein wenig im Garten und verträumte ansonsten dort die langen Sommerabende. Einzig einer Rosenlaube schenkte er so intensiv seine Aufmerksamkeit, dass seine Frau schon befürchtete, er werde die Rose „ganz zusammenschnipseln“, um dann mit Erleichterung wahrzunehmen, dass Teufelszwirn (Cuscuta) und andere Kletterpflanzen immer neue Ranken austrieben, die weggeschnitten oder angebunden werden mussten. Ein willkommener Gast war bei der gärtnerischen Zurückhaltung des Hausherrn der junge Psychiater Hans Walter Gruhle, der, ohne sich anzumelden, im Garten arbeitete und die Frauen unterstützte.

Der Villenpark in Heidelberg entsprach durchaus den zeittypischen Vorstellungen bürgerlicher Repräsentation. Marianne Weber hat ihn als Idylle beschrieben und für die Nachwelt verewigt. Hier fanden Formen des architektonischen und des Landschaftsgartens zusammen. Zu den geschätzten Gehölzen zählten auch invasive Exoten, die grünen Gesinnungsethikern heute die Zornesröte ins Gesicht treiben. So wird der Mitte des 18. Jahrhunderts von Ostasien nach Europa importierte Götterbaum aus der Familie der Bittereschengewächse (Simaroubaceae) inzwischen zu den hundert übelsten Neophyten gezählt. Effizient ist er nur mit Chemie zu bekämpfen.

Die „chinesischen Eschen“ erfreuten die Webers und ihre Gäste ebenso wie die andere florale Pracht. Besuch kam täglich, meist schon am Nachmittag, weil Max Weber sich früh am Abend zurückzog. Mit dem Frühlingserwachen wurde der Garten zum Ort bildungsbürgerlicher Geselligkeit und intellektuellen Austausches. Ohne die großartige Inszenierung der Natur, die künstlerische Ausgestaltung des Gartens und die intentionale Erinnerung an seine soziale Funktion wäre der spätere Mythos um den legendären Sonntagskreis nicht denkbar. Wie Epikur zu Beginn des dritten vorchristlichen Jahrhunderts seine Anhänger in dem athenischen Kepos versammelt hatte, so trafen sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts junge Wissenschaftler und arrivierte Gelehrte im Garten der Villa Fallenstein. Dort saßen Gothein und Gundolf, Lask und Lukács, Radbruch und Rickert, Salz und Simmel auf Plaids oder spazierten durch den Weinlaubengang. Später erholte man sich am Löwenbrunnen und lauschte Gedichten. Eigentlich zu schön, um wahr zu sein.