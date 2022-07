Bildung und Pandemie : Die Schule muss offen bleiben!

Karl Lauterbach sitzt nicht mehr so häufig in Talkshows wie früher, vor seiner Zeit als Bundesgesundheitsminister. Neulich aber war er wieder da, bei Anne Will, und kam dabei ordentlich ins Schwitzen. Denn das von der Regierung in Auftrag gegebene Hundert-Seiten-Gutachten über die Effektivität der verschiedensten Corona-Maßnahmen hatte unlängst ja nicht nur die katastrophale Datenlage in Deutschland aufgedeckt – aufgrund des strengen Datenschutzes kann hierzulande vieles gar nicht erst erfasst werden, was womöglich lebensentscheidende Erkenntnisse zutage fördern könnte. Das Papier ließ auch, trotz aller Vagheit, einige Befunde erkennen: dass Masken in Innenräumen eher sinnvoll, die Schulschließungen hingegen eher fragwürdig seien.

Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Und was meinte Lauterbach dazu? Dass auch er Schulschließungen für „sehr unwahrscheinlich“ halte, selbst wenn sich die Corona-Lage im Herbst sehr verschlimmern sollte, wir andererseits aber auf alle Szenarien gefasst sein sollten, weshalb eben auch er keine Einzelmaßnahme „kategorisch ausschließen“ wolle. So weit, so schlecht. Läuft es also wieder auf eine Zitterpartie für die Schüler hinaus?

Wo sind die Lüftungsanlagen?

„Zitterpartie“ hat gerade auch der Lehrerverband ins Gespräch gebracht, weil die Politik es ihm zufolge auch im dritten Jahr der Pandemie nicht fertiggebracht habe, die Schulen auf den erwarteten Anstieg des Infektionsgeschehens im Herbst vorzubereiten. Die so dringend erforderlichen Lüftungsanlagen etwa sind nach wie vor Luftschlösser. Und auch da, wo von Digitalisierung der Schulen die Rede ist, um im Ernstfall einen Homeschooling-Unterricht zu ermöglichen, der den Namen verdient, tut sich ein schwarzes Loch auf. Sollte bei hohen Inzidenzen also Präsenzunterricht stattfinden, wäre das gute alte Stoßlüften wieder vonnöten, als hätten die Kinder nicht schon in den letzten Wintermonaten im Anorak über Algebra oder Latein gebrütet. Käme hingegen der Distanzunterricht zurück, würden aufs Neue Schüler abgehängt werden, so wie in den Lockdowns zuvor.

Pünktlich zum Ferienbeginn erwischt uns die Nachricht des Verbands Bildung und Erziehung daher kalt, der aufs Neue vor Schließungen im Herbst warnt. Schulen seien weiterhin „keine sicheren Lernorte“, weshalb sie Gefahr liefen, geschlossen zu werden, wie der Verbandsvorsitzende Udo Beckmann jetzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Der akute Lehrermangel sowie das Szenario möglicher Gasknappheit im Herbst machen die Angelegenheit nicht erfreulicher.

Kinder haben ein Recht auf Bildung

Dass Schulen, sofern die Notfallstufe ausgerufen wird, prioritär mit Gas versorgt werden, sollte sich dabei von selbst verstehen. Dass die derzeit ungefähr 10,9 Millionen deutschen Schüler, die bereits in den letzten beiden Jahren nicht so lernen und leben konnten, wie es ihnen zusteht, indes neue Schulschließungen gewärtigen müssen, ist nicht mehr vermittelbar. Kinder haben ein Recht auf Bildung, und die desaströsen Folgen der Schulschließungen sind längst benannt, wenn ein Fünftel aller Viertklässler nicht richtig lesen kann, ein Drittel nicht richtig schreiben und es auch um Mathematik nicht gut steht, wie jüngste Untersuchungen zeigten.

Deutschland hat seine Schüler im Vergleich zu anderen Ländern wie der Schweiz, Irland, Spanien oder Schweden einem besonders strikten Lockdown unterworfen. Selbst als sich abzeichnete, dass Schulen keine Infektionstreiber sind und Kinder ein deutlich niedrigeres Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken, blieben die Tore geschlossen. Von Beginn der Pandemie im März 2020 bis Mitte 2021 waren die Schulen nach offiziellen Angaben an 183 Tagen ganz oder teilweise geschlossen bei jährlich etwa 190 Schultagen. In Frankreich blieben die Schüler nur vierzig Schultage ganz zu Hause, und sechzehn Tage folgte eingeschränkter Betrieb.

Mehr zum Thema 1/

Kinder stehen unter besonderem Schutz. Die Pandemie hat bereits dramatisch in ihre Entwicklung eingegriffen. Sicher, viele werden die Defizite und Belastungen auch wieder einholen und überwinden, aber längst nicht alle. Auf die Kinder sollten wir also schauen. Voriges Jahr durften selbst Hunde früher zurück in ihre Schulen als sie. Dass Unterricht in der Schule wichtig ist, wussten wir. Wie wichtig, hat uns die Pandemie gelehrt.