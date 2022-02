Amerikanisches Schulsystem : Transparenz als Deckmantel

Lehrer mit Mikrofon, Überwachungskameras in Klassenräumen – ginge es nach einigen republikanischen Abgeordneten in Florida, dann könnten Eltern bald von zu Hause aus zusehen, was ihre Kinder in der Schule lernen. Der Vorstoß der Regionalpolitiker, Lehrer zu verkabeln, ist zwar ein ex­tremes Beispiel, doch überall in Amerika diskutieren Lehrer, Eltern und Politiker dieser Tage Vorschläge für mehr „Transparenz“ im Klassenraum.

Wo es im vergangenen Jahr noch um die vermeintlich in der Schule gelehrte „CRT“ (Critical Race Theory) ging, wählen die Republikaner nun zunehmend ein positiver klingendes Stichwort – wer sollte schon etwas gegen Transparenz haben? Vielleicht der Gouverneur von Pennsylvania, so sehen es zumindest die Republikaner. Demokrat Tom Wolf legte vor Weihnachten sein Veto gegen ein vom Regionalparlament beschlossenes Gesetz ein, das von Lehrern verlangte, regelmäßig alle Inhalte ihrer Unterrichtsstunden online zu stellen. Unter dem Deckmantel der Transparenz werde hier der Schulunterricht politisiert, und Lehrer sollten zensiert werden, so der Gouverneur, der mit einem von den Republikanern dominierten Parlament regieren muss. Nicht nur in Pennsylvania können Eltern sich auch jetzt schon über die Lehrpläne informieren – aber die Vorstöße der Republikaner zielen auf das Verbot bestimmter Inhalte ab. Sie sind eine Fortsetzung des Streits um die Critical Race Theory – und auch dahinter steht ein politischer Lobbyist, der seine Bemühungen vorher gern auf Twitter ankündigt.