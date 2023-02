Mitte Dezember 2021. Zwei Monate vor dem Beginn der Großinvasion. Hostomel, ein Dorf nahe Kiew und Butscha. Das Landhaus von meiner Frau Olena und mir. Wir haben zwei befreundete ­Ehepaare zum Abendessen eingeladen: den Autor Artem Tschech und die Regisseurin Iryna Tsilyk und den Cutter Viktor Onysko und die Filmkuratorin Olga Birsul. Wir lachen, ulken, tratschen.

Pause im Gespräch.

Tschech, der schon 2015 an der ukrainisch-russischen Front gedient hat, sagt, eine britische Zeitschrift habe ihn beauftragt, einen Artikel darüber zu schreiben, wie sich die Ukraine auf die russländische Invasion vorbereitet. Und deshalb stellt uns Artem folgende Frage: Kommt der große Krieg? Was machen wir dann?

Jeder kennt jetzt Waffennamen

„Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen Kiew mit Raketen beschießen“, sage ich. Seitdem ist ein Jahr vergangen. Unzählige Male bin ich in Gedanken zu diesem Gespräch zurückgegangen, und stets aufs Neue überkommt mich dieses zähe Gefühl der Ratlosigkeit und des Ausgeliefertseins, dass einem der Boden unter den Füßen wegrutscht. Wenn ich mich frage, warum mir die Worte fehlen.

Mit jedem neuen Grauen entstehen neue Gräben voller Schrecken und Erfahrungen, für deren Schilderung es neue Wörter braucht.

Selbst in unseren alltäglichen Gesprächen über den 24. Februar verwenden wir häufig die sperrige Formulierung „vollumfängliche Invasion“, um immer wieder daran zu erinnern und darauf zu verweisen, dass der russisch-ukrainische Krieg bereits 2014 begonnen hat.

Die Wut und die Unfähigkeit, mit der hereinbrechenden Angst umzugehen, erklärt, warum besonders in den ersten Monaten der Gebrauch vulgärer Lexik an der Tagesordnung war. Die nationale Idee, die die ukrainischen Marineinfanteristen auf der Schlangeninsel am ersten Tag der Invasion mit den Worten „Russisches Kriegsschiff, verpiss dich!“ in Worte fassten, hat ordinäre Formulierungen zu einem Symbol für den Widerstand und zu einem Kampfinstrument gemacht.

Durch die Invasion vermischt sich das Vokabular, und die klaren Grenzen des Alltagslebens werden eingerissen. Ich diene jetzt in Czernowitz in der Westukraine, wohin meine Frau und ich erzwungenermaßen umsiedeln mussten. In meiner Einheit sind also Jungs von hier, die haben mir unter anderem den hiesigen Dialekt und die hiesigen Gepflogenheiten beigebracht. In meiner Vorstellung habe ich das hochsprachliche Wort „Tschornyzja“ für Blaubeeren ein für alle Mal durch das raffiniertere „Apheny“ ersetzt.

Die Großinvasion hat unseren Alltag mit neuen Realien und schrecklichen Waffenbezeichnungen überflutet, die mittlerweile jedem geläufig sind. Bayraktars, Javelins und NLAWs. Und ohne Starlink und EcoFlow wäre der Blackout programmiert.

Ein bewährter Trick der russischen Propaganda

Manchmal nimmt die Vermarktung der neuen Wirklichkeit absurde Züge an. In den letzten Wochen haben wir über die Markteinführung des neuen Gärgetränks „Hero-Butscha-Kombucha“ und des Biers „Helden sterben nie“ sowie die Produktion von Damenstrümpfen mit dem Aufdruck SKU (Streitkräfte der Ukraine) diskutiert. Das Sushi-Menü „Bayraktar“ wird schon gar nicht mehr erwähnt.

Du verfolgst nicht mehr, was Apple Neues auf den Markt bringt. Stattdessen musst du dich mit Abrams und Leopard befassen. Wenn du die halbwegs kapiert hast, musst du dir anschauen, wie F 16 und ATACMS funktionieren.

Du verfolgst nicht mehr, was auf der Biennale in Venedig passiert. Stattdessen musst du dich damit befassen, wie die russischen Waffen funktionieren. Welches Wirkprinzip liegt einer Phosphorbombe zugrunde? Wie klingt ein Shahed? Was ist ein Iskander, ein Kinschal, ein Buk, worin besteht der Unterschied zwischen einem S-300 und einem S-400, zwischen einem Sonzepjok und einem Buratino? Wenn du begreifen willst, womit sie dich umbringen, musst du dir das ansehen.

Das Grauen der Großinvasion lässt die Grenzen der historischen Epochen verschwimmen. Jetzt nimmst du die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und die Stalin’schen Säuberungen ganz anders wahr. Plötzlich beschreiben Wörter wie „Besatzungsmacht“ und „Gauleiter“ eine alltägliche Wirklichkeit. Wie auch die russischen Ausdrücke „Säuberungsaktion“ und „Filtrationslager“. Plötzlich sind historische Begriffe wie „Bespitzelung“, „Kollaborateur“ oder „Partisanen“ wieder aktuell.