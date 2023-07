Der Schriftsteller Martin Walser ist in der Nacht gestorben. Das erfuhr die F.A.Z. von Vertrauten der Familie. Martin Johannes Walser wurde am 24. März 1927 als Sohn eines Kohlenhändlers und Bahnhofgastwirts in Wasserburg am Bodensee geboren. Sein literarisches Schaffen nahm die Öffentlichkeit erstmals 1955 wahr, als der Erzählungsband „Ein Flugzeug über dem Haus“ erschien. Für die darin enthaltene Geschichte „Templones Ende“ wurde Walser im selben Jahr mit dem Preis der Gruppe 47 ausgezeichnet.

Sein Debütroman „Ehen in Philippsburg“ wurde zwei Jahre später mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet. Im selben Jahr ließ sich Walser als freier Schriftsteller am Bodensee nieder.

Der Erzähler und Dramatiker stieg zu den bedeutendsten und streitbarsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur auf. In mehr als sechzig Jahren schuf er ein umfangreiches, vielseitiges, aber auch umstrittenes Werk, das Romane, Novellen und Geschichtensammlungen, Theaterstücke, Hörspiele und Übersetzungen, eine Vielzahl von Aufsätzen, Reden und Vorlesungen umfasst. Nun ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.

