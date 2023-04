In der darstellenden Kunst ist der kleine Mann schon lange eine feste Größe. Gerade im Film gibt es viele Kleine, die nicht trotz ihrer Schmächtigkeit vor der Kamera überzeugen, sondern genau deshalb. Ihre vermeint­liche Schwäche ist ihre Stärke.

Al Pacino wirkt vor allem deshalb so unwiderstehlich gelassen und klug, so grausam und so sanft in „Der Pate“, weil er klein ist. Seine geringe Körpergröße unterstreicht die Tatsache, dass er den starken Männern um sich herum in jeder anderen Hinsicht überlegen ist. Wer will schon Sonny sein, sein großer, eitler, breitschultriger Bruder, der im Maschinengewehr­feuer zerbirst? Niemand, denn im Kino herrscht kein Zweifel an der wahren Größe kleiner Helden. Im Reich der Phantasie sind es oft die Ruhigen und Unauffälligen, die Kleinen und Blassen aus der zweiten Reihe, die am Ende triumphieren.