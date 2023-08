Wie konnte eine solche Person in Vergessenheit geraten? Rosa Bonheur (1822 bis 1899) zählte zu den gefragtesten Malerinnen des neunzehnten Jahrhunderts. Sie war die erste Künstlerin, die mit dem Orden der Ehrenlegion ausgezeichnet wurde. Ihr Ruhm in Amerika war so groß, dass kleine Mädchen dort mit mondgesichtigen „Rosa Bonheur Dolls“ spielten. Königinnen, Kaiser und Buffalo Bill höchstselbst machten ihr die Aufwartung. Sie zählte zu den Pionierinnen der Fotografie, spezialisierte sich auf ein „männliches“ Genre – Tiermalerei – und erwarb, unter ihren Zeitgenossinnen weit und breit allein, 1859 mit selbst verdientem Geld ein „Schloss“ bei Fontainebleau.

Ein Künstlerhaus fast noch im Originalzustand

Wir schreiben das Wort hier in Anführungszeichen: Steht man davor, gleicht das „Château“ eher einer „Maison bourgeoise“, wie Anna Klumpke 1908 in ihrer Bonheur-Biographie befand. Ein dreistöckiges Bürgerhaus aus der Spätzeit des Ancien Régime: Ländlich-behaglich mit seinem roten Backsteindekor auf den crème­weißen Fassaden unter dem Schieferdach, aber auch asymmetrisch (was in Frankreich bis heute kein Kompliment ist), verwinkelt und disparat. Ein Vermögen hat Bonheur für das in einem dreieinhalb Hektar großen Park gelegene Anwesen nicht hingeblättert: ein Viertel mehr als die – zugegebenermaßen nicht kleine – Summe, die ihr Londoner Galerist 1855 für das Monumentalgemälde „Le Marché aux chevaux“ gezahlt hatte (heute eine der Zimelien des Metropolitan Museum in New York).

Dafür steckte die frischgebackene „Schloss“-Besitzerin sogleich Geld in eine massive Aufstockung des Dienstboten­flügels, über dem sie ein voluminöses Atelier mitsamt kleinem Nebensalon und Skizzen-Reserve erbauen ließ. Es sind diese drei Räume, die heute den Kern einer andert­halbstündigen Führung bilden. Das ist bescheiden und zugleich kostbar: Wie nur selten in einem Künstlerhaus befinden sich die beiden erstgenannten Interieurs fast exakt noch im Originalzustand. Keine Saaltexte oder Informationsschildchen, keine Vitrinen oder feinjustierten Spots – ohne jedes museale Dispositiv wirken sie so, als sei die Künstlerin eben gerade ihre Tiere im Park füttern gegangen. Im Atelier liegen sogar noch ein Hut, eine Bluse und Stiefelchen auf einem Sessel!

Selten auch, dass man als Teil einer rund zwanzigköpfigen Besuchergruppe frei durch einen möblierten Saal flanieren kann, vorbei an einem Fauteuil, auf dem ein Präsident gesessen, und einem Schreibtisch, auf den eine Kaiserin sich gelehnt hat – ohne jede Abgrenzung, ohne jegliches Glas zwischen sich und den, wie soll man sagen: Exponaten? Memorabilia? Gebrauchsgegenständen? In einem Eck mutet das kleine Fotolabor – eines der drei ältesten weltweit erhaltenen – gebrauchsbereit an; auf einer Palette liegen noch halb ausgedrückte Farbtuben; ein Blick in den puppenhaften Nebensalon offenbart gar liegen gelassene Zigarettenstummel.

Das Interessanteste am Atelier sind indes die Werke – und die Tiere. Pferde und Hunde, Rinder und Ziegen, aber auch ­Bisons und Löwen – Bonheur war die renommierteste Tiermalerin ihrer Zeit. Einige der Modelle sind leibhaftig präsent: Das Fell der Löwin Fathma, der Kopf der Stute Margot sowie die ausgestopften Körper des Nilkrokodils Patrocle und des Aras ­Coco zieren Wände, Möbel und Boden. Neben ihnen finden sich taxidermierte Enten und Reiher, Füchse und Wiesel, Fasane und Widder, Greifvögel und Wildschweine – die „Schloss“-Menagerie zählte bis zu zweihundert Köpfe. Mit ihrer Naturliebe war Bonheur, die Paris auf der Höhe ihres Ruhms verließ, um die letzten vier Lebensjahrzehnte im Grünen zu verbringen, einst eine Pionierin. Dass sie statt Menschen lieber Tiere malte und diese gern mit einem seelenvollen Blick versah, bildete im an­thropozentrischen neunzehnten Jahrhundert eine sanfte Provokation. Doch blieb diese ob der virtuos-lebensechten Faktur der oft monumentalen Gemälde weit­gehend unbemerkt.