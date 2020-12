„Haus Habsburg“ : Schlossverdruss

Man spricht so gerne vom „Haus Habsburg“, ohne zu bedenken, dass dahinter ein veritables Gebäude steckt – eben die Habsburg, eine Wehranlage im Schweizer Kanton Aargau, deren Stammfamilie es aber nur wenig mehr als hundert Jahre dort in der Provinz aushielt und sich um 1230 lieber aufmachte, anderswo ihr Glück zu versuchen, was ihr dann derart erfolgreich gelang, dass man noch einmal dreihundert Jahre später davon sprach, dass in ihrem Reich die Sonne niemals untergehe – so weit griffen die Besitzungen der Habsburger nach Westen aus. In wessen Reich die Sonne nicht untergeht, der muss sich natürlich keine Gedanken über einen Sonnenaufgang machen, weshalb der habsburgische Drang nach Osten nicht gar so stark ausgeprägt war. Als man 1565 die Philippinen in Besitz nahm, geschah das vom Pazifik her, aus den amerikanischen Kolonien.

Den Rest Asiens überließen die Habsburger der Seefahrerkonkurrenz aus Portugal, den Niederlanden und England. Diese europäischen Kolonialherrschaften in Fernost sind heute längst überwunden, aber das Haus Habsburg drängt’s jetzt doch noch ins Reich der aufgehenden Sonne. Diesmal allerdings das echte Haus Habsburg, jene Burg im Aargau, die seit dem schmählichen Auszug ihrer angestammten Bewohner vor rund achthundert Jahren gerne etwas Größeres wäre. Dazu nennt sich das nicht allzu imposante Gemäuer mittlerweile „Schloss Habsburg“ und ist dem Weltschlossverband beigetreten.

Sie wissen nicht, was das ist, kennen nur den Weltfußballverband? Nun, die World Castle Association ist wohl etwas Ähnliches: Gegründet wurde sie vor einem Jahr in Lausanne, nur ein paar Kantone weiter im Steuerzahlerparadies Schweiz, von drei Chinesen, über deren Geschäfte man bislang ebenso wenig weiß wie über ihre Absichten. Aber die erste Schlösserpartnerschaft hat der Weltschlossverband schon entschlossen vermittelt – zwischen Habsburg und Zhangbi. Sie wissen nicht, wo das ist? Dreimal dürfen Sie raten.

Die Online-Reiseagentur Top China Travel, eine der wenigen Auskunftsmöglichkeiten zur Bedeutung des Schlosses von Zhangbi, das aber laut seinem Repräsentanten, der in einem Youtube-Jubelvideo zu Wort kommt, zu den „zehn bezauberndsten antiken Stätten Chinas“ gezählt wird, verrät, dass es sich über eine Fläche von 0,12 Millionen Quadratmetern erstreckt und seine unterirdische Mauer „myriametergroß“ ist. Nun ja, wir werden es so oder so nicht überprüfen können. Was man dagegen nicht übersehen kann, ist die Präsenz von Chinas Parteichef Xi Jinping als Tellermotiv und Buchautor im Büro des Zhangbi-Repräsentanten aus dem Video.

Da bekommt der von seinen Schweizer Kollegen darin gefeierte „Habsburger Kulturtourismus“ einen ganz anderen Beiklang. Schon regt sich Missmut in der grunddemokratischen Schweiz. Möge das Haus Habsburg darauf achten, dass in seinen Gemäuern nicht plötzlich das Abendland untergeht.