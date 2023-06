Heute ist hier niemand bestimmtes gemeint. Die Sonne scheint, die Vögel singen, die Laubbläser blasen und die Presslufthämmer rattern lustig wie eh und je; da wollen wir uns an diesem schönen Frühsommertag mit persönlichen Vorhaltungen doch keinen Unmut zuziehen.

Wenn es Vorhaltungen gibt, dann richten sie sich, in aller Bescheidenheit, gegen den Zeitgeist, gegen den sprachlichen Zeitgeist, um genauer zu sein oder, vollends genau: gegen den deutschsprachigen Zeitgeist.

Der macht, wie an dieser Stelle gelegentlich notiert, was er will und wonach ihm der Sinn oder vielmehr der Unsinn steht. Und im Lichte unserer bisherigen, natürlich sämtlich ins Leere gelaufenen Bemühungen, damit auch nur ein klein wenig zum Besseren zu bewirken, möchten wir nicht allzu hoch wetten, dass dieser deutschsprachige Zeitgeist unsere aktuelle Wortmeldung überhaupt zur Kenntnis, geschweige denn sonderlich ernst nimmt. Tragen wir trotzdem in aller gebotenen Kürze vor, was uns, seit langer Zeit schon, auf dem Herzen liegt.

Nur ein kleines Wort

Es geht nur um ein einziges kleines Wort, das niemandem etwas getan hat, das aber, an der falschen Stelle oder zu oft verwendet, einem fürchterlich auf die Nerven geht. Es ist von Haus aus guten Willens; wem danach ist, der kann mit ihm erfreuliche Regungen zum Ausdruck bringen. Aber, und hier kommt schon der erste Einwand, der gute Wille ist eben nicht alles im Leben, selbst der von Kant damals ins Spiel gebrachte „schlechthin gute Wille“ nicht.

Gegenstand unserer Beschwerde ist ein Adverb. Jeder kennt diese elektronischen Mitteilungen, die, sofern sie einem etwas näherbringen oder andrehen wollen, das mit einem „gern“ verzieren: „Wir möchten Sie gerne auf folgenden Termin hinweisen“. Dagegen ist an sich nichts zu sagen, höchstens, wenn das nicht schon zu pedantisch ist, zu fragen, ob nicht im „möchten“ das „gerne“ immer schon drinsteckt. Sei’s drum. Man fühlt die eigentlich ja ganz gute Absicht und ist nicht verstimmt.

Irgendwo hört der Spaß auf

Doch wenn das Adverb an den Anfang des Satzes und sogar des ganzen Anschreibens gesetzt wird, der Absender also mit der guten Absicht plump ins Haus fällt, dann hört der Spaß auf: „Gerne möchten wir Sie auf folgenden Termin hinweisen“ – hier nährt das Wort den Verdacht, den man auch dann, wenn es an unauffälligerem Platz steht, schon hat: dass es nämlich dem Schreiber in allerster Linie darum geht, sofort seinen guten Willen, seine geradezu unendliche Güte herauszuposaunen, um für klare Verhältnisse zu sorgen, egal, worum es sich dann im einzelnen noch handeln mag.

Man könnte auch gleich sagen: Achtung, Achtung, hier spricht ein (schlechthin) guter Mensch. Nun, viel versprechen wir uns von diesem Einspruch, wie gesagt, nicht. Wir wollen aber, quasi in die Ecke getrieben von diesem aufdringlichen „gern“, folgende Regeländerung beantragen, damit niemand mehr vergisst, wie wichtig dieses Wörtchen ist: Die Steigerung laute „gern“, „gerner“, am „gernsten“. Gerne auch schon von diesem schönen Frühsommertag an.