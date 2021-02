Vorbrodt verklagt Sat 1 : Eine Frage der Fairness

Aktualisiert am

Nina Vorbrodt hat zu Hause keinen Fernseher. Schon ziemlich lange nicht mehr, weshalb sie während der ganzen letzten Jahre überhaupt nicht mitbekam, dass sie selbst ständig im Fernsehen zu sehen war. Und das nicht nur in den Rollen, die sie gerade erst gespielt hatte – davon wusste sie natürlich. Sondern mit „Sechserpack“, jener Comedyserie, für die sie mit Shirin Soraya, Emily Wood, Hanno Friedrich, Thomas Maximilian Held und Mirco Reseg von 2003 bis 2009 vor der Kamera gestanden hatte.

Julia Encke

Und die jetzt auf Sat 1 immer weiterlief und -läuft, inzwischen spät in der Nacht bis zum frühen Morgen, eine Episode nach der anderen (erst diesen und nächsten Samstag: „Heiraten“, „Landleben“, „Klatsch & Tratsch“ oder „Trick 17“) mit den bekannten und beim Wiedersehen ja wieder lustigen Szenen: Ein weiblicher Hauptfeldwebel schreit den Wehrdienstleistenden zusammen; ein schwuler Türke streitet in „Heiraten auf Türkisch“ mit seiner Schwester, die Hassan aus der „Dönerdynastie“ nicht heiraten will (er schon); ein Ruhrpottpaar löst Kreuzworträtsel.