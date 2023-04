Und schon wieder hat ein Schauspieler ein Buch geschrieben. Aber das von Samuel Finzi ist anders: „Samuels Buch“ erzählt aus der Kindheit und Jugend des Schauspielers, der seit Jahren im deutschsprachigen Theater, Fernsehen und Kino herausragende Rollen spielt. Und von dem man zwar immer irgendwie wusste, dass er aus Bulgarien kommt. Aber wie er von dort nach Deutschland fand und was vorher geschah, das beschreibt Finzi jetzt in seinen eigenen Worten. Man kann sie nicht lesen, ohne den sanften, leicht zwischen Ironie und Schärfe wechselnden Ton seiner Stimme im Ohr zu haben. Finzi ist der Sohn des Schauspielers Itzhak Finzi und der Pianistin Gina Tabakova, prominente Figuren der bulgarischen Boheme, er wächst auf in den sozialistischen Siebziger- und Achtzigerjahren, sucht seinen Platz in der Welt, die ihm langsam, aber sicher zu klein wird, findet ihn im Kino, in der Kunst. Seltsame Zufälle, absurde Freiheiten, Quatsch und Liebe: Es heißt ja, Geschichten passieren denen, die davon erzählen können – „Samuels Buch“ ist ein Beweis dafür.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Es gibt kaum einen Artikel über Sie, der nicht aufzählt, wie viele Sprachen Sie sprechen: Bulgarisch, Russisch, Deutsch, Französisch. Aus Ihrem Buch erfährt man jetzt, dass Sie auch Ladino sprechen, die Sprache der sephardischen Juden.

Nein, das stimmt nicht. Meine Großeltern und mein Vater konnten es, die sprachen es unter sich, ich kann es nicht.

Dann habe ich das falsch verstanden – ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass sich die Welt Ihrer Familie um Ladino gedreht hat.

Mein Vater und seine Generation haben Ladino mit Bulgarisch gemischt. In Bulgarien gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 50.000 Juden, mit der Gründung des israelischen Staates sind dann aber viele ausgewandert. Es blieben ungefähr 5000, und die blieben unter sich. Die Omas und Opas haben Ladino gesprochen. Es ist ja eine Art altertümliches Spanisch mit orientalischen Einflüssen. Mein Vater spricht wenig Englisch, in den Vereinigten Staaten hat er sich deswegen mit Spanisch durchschlagen können.

Hatte Ladino etwas Dissidentisches? In dem Sinne, dass man sich damit abschotten konnte vom Zugriff der Staatsmacht?

Kann sein. Aber meine Erinnerungen sind da nicht sehr genau. Meinen Großvater habe ich nie kennengelernt, meine Großmutter ist gestorben, als ich vier, fünf Jahre alt war. Den Rest habe ich bei meinen Verwandten aufgeschnappt, die in Israel lebten, in Brasilien, in New York, die sprachen dann Ladino miteinander.

Ihre Verwandten sind in alle Winde verstreut, trotzdem kamen sie immer wieder nach Bulgarien zu Besuch. Diese Bewegungsfreiheit, von der Sie in Ihrem Buch erzählen – wie war das möglich, trotz des Eisernen Vorhangs? Sie selbst konnten als Teenager mit Ihren Eltern sogar nach Italien und Frankreich reisen.

Das war ein Riesenakt! Meine Eltern haben irgendwelche komischen Beziehungen spielen lassen, man musste Einladungen seiner Verwandten vorlegen, dass die alle Kosten übernehmen würden, die Planung hat ein halbes Jahr gedauert. Aber mein Vater wollte nicht aufgeben. Und dann hältst du endlich deinen Reisepass in den Händen, hast all deine Papiere zusammen – und es kann trotzdem passieren, dass ein Grenzer schlechte Laune bekommt und dich nicht durchlässt, weil plötzlich doch irgendein Stempel fehlt.