Salzburger Festspiele : Ringelreih mit Knarre

Die Glock ist eine Selbstladepistole aus österreichischer Manufaktur, und eine solche schiebt sich der österreichisch Uniformierte gleich zum Auftakt mit schmerzverzogener Mine ins Hinterteil. Der tabuisierte Akt der Verschmelzung findet in diesem aktualisierten „Reigen“ nach Arthur Schnitzler nicht mehr zwischen den Geschlechtern statt. Dem ist in einer sexualisierten Gegenwart die Grundlage entzogen.

Der Eros zielt vielmehr auf die Mechanik des Tötens, es wird mit Waffen kopuliert, und die Verbindung von Rüstung und Geld, Krieg und keinem Frieden, solange dumme Jungs und großes Geld im Spiel sind, wird aufs Drastischste visualisiert. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt durch die von Márton Ágh gebaute Bühne, deren deckenhoch verspiegelte Hinterwand das Publikum auch die verborgene Rückseite des Ge­schehens verfolgen lässt. Das Schlüsselloch wird so ins Gigantische aufgezogen, was in einer digitalen Gegenwart der ex­zessiven Selbstentblößung wiederum nicht ganz unpassend ist.