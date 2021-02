„Stereo Total“ : Françoise Cactus gestorben

Françoise van Hove, wie sie eigentlich hieß, wurde 1964 in in Villeneuve-l’Archevêque in Frankreich geboren. Im Jahr 1986 trieb es sie nach Berlin, ihre erste Band „Lolitas“ wurde zu einer Lokalgröße. 1993 gründete sie mit ihrem Lebensgefährten Brezel Göring (eigentlich Hartmut Richard Friedrich Ziegler) die Band „Stereo Total“, die bunten Synthie-Pop produzierte. Sie wirkte als Schlagzeugerin und Sängerin und prägte die Lieder mit ihrem französischen Akzent.

Neben ihrer Karriere mit Stereo Total stellte sie auch Zeichnungen aus und verfasste mehrere Hörspiele und Bücher. Ein Kunstobjekt, eine gehäkelte Puppe namens „Wollita“, sorge für einen kleineren Skandal in Berliner Boulevardmedien. Drei ihrer Bücher – „Abenteuer einer Provinzblume“, der Jugendroman „Zitterparties“ und „Neurosen zum Valentinstag“ – erschienen bei Rowohlt. Außerdem arbeitete sie als Layouterin bei der „taz“ und bis zuletzt als Moderatorin unter anderem bei „Radio eins“.

Am nächsten Dienstag, den 23. Februar, hätte sie ihre nächste Sendung moderieren sollen, am Mittwoch starb sie an Brustkrebs. „Sie hat seit 2016 eine eigene Sendung gehabt und uns alle an ihrem unglaublichen Auskennerinnenkosmos teilhaben lassen, hat ausschließlich Vinylplatten zu Themen wie Autos, Sex, Tieren, Frauen, Männern, das Tanzen u.v.m. aufgelegt und so charmant und vor allem geistreich und lustig Lieder mit ihrem französischen Akzent kommentiert“, schreibt „Radio eins“-Musikchefin Anja Caspary in einem Nachruf auf der Homepage des Senders.