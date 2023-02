Das langgezogene V strebt auseinander. Wortkombinationen formen die Glieder. Bei genauer Betrachtung strahlt ein Satz heraus – „We shall overcome.“ Und dort, wo die beiden Flügel aufeinandertreffen, spendet ein Wort Hoffnung, „someday“, eines Tages. Entstanden ist diese Papierarbeit mit dem Titel „Hommage à Martin Luther King“ in den Siebzigerjahren als Andenken an den gleichnamigen Gospel der afroamerikanischen Befreiungsbewegung. Das V steht für „Victory“, den Sieg. Geschaffen hat dieses zugleich grafische und poetische Werk eine Künstlerin aus der ehemaligen DDR: Ruth Wolf-Rehfeldt.

Deren autodidaktische Arbeiten werden nun im Kunsthaus Minsk in Potsdam in einer vielschichtigen Retrospektive gezeigt. „Nichts Neues“ ist der Titel der Schau. Als sie 2018 gefragt wurde, ob sie nicht einmal etwas Neues schaffen wollte, entstand ein Stempel mit jener Botschaft. In drei thematischen Episoden und anhand von zweihundert Werken, die zwischen 1960 und 1990 entstanden sind, wird eine Künstlerin vorgestellt, die erst spät berühmt wurde.

Gerade einmal 49 Tasten hat das In­strument, mit dem sie Kunst produzierte. Ihre „Typewritings“, die Schreibmaschinengrafiken, entstanden auf einer „Erika“-Schreibmaschine, die zu ihrer treuen Begleiterin wurde. Das kompakte Gerät aus der Produktion des VEB Robotron war nicht nur ein robustes Schreibwerkzeug, sondern auch eine mechanische Stimme in die Welt. Auf ihr schafft sie hybride Grafiken aus Sprache, Symbolen und visueller Form.

In jedem ihrer Blätter wirft sie Fragen auf

Ein Satzzeichen, das sich bei ihr am häufigsten wiederholt, ist das Fragezeichen. Es ist das Thema im ersten Kapitel der Ausstellung. In jedem ihrer Blätter wirft sie Fragen auf, betont das Dialektische und regt zum Nachdenken an. In der Zweideutigkeit ihrer Werktitel verbergen sich Probleme, wie in „Freedom won – Freedom lost”, „Introverse – Extroverse” und „Try and Error”. Es sind Grafiken, die wie schwingende Antennen, Radiowellen oder Lichtkegel aussehen. Ihre Grafik „Fragezeichen“ zeigt, wie sehr der Umweltschutz sie bewegte. „Ob die Natur sich nicht übernahm, als sie sich den Menschen leistete?“, wird in der Papierarbeit gefragt, ebenso im anschließenden zweiten Teil der Schau. Der Körper des Fragezeichens besteht aus Ausrufezeichen, die den rhetorischen Charakter verdeutlichen.

Mit „Evolution“ konkretisiert sie die verhängnisvolle Symbiose, in der Mensch und Natur zueinander stehen. „Betonierung“ und „Concrete Architecture“ sind mit ihren brutalistischen Formen dazu passende Kritiken am Architekturzeitgeist. Im Kontrast dazu stehen die farbenfrohen Gemälde „Strauss“ und „Balance“, die an die Künstlerkolonie Worpswede erinnern.

Über die Kunst hinaus führt die Ausstellung in die besondere Biographie der Künstlerin ein. Geboren wurde Wolf-Rehfeldt 1932 in Wurzen. Ende der Vierzigerjahre absolviert sie eine Lehre als Industriekauffrau. 1950 kam sie nach Berlin, wo sie ein Jahr lang Philosophie studierte. 1954 lernte sie den Künstler Robert Rehfeldt kennen, den sie heiratete. Ihr Brotjob wurde die Büroarbeit. In ihrer Freizeit schuf sie die grafischen Bilder.

Die Mail Art überwindet Ländergrenzen und Verfolgung

1972 entstand das erste „Typewriting“. In ihrem Manifest „Signs Fiction“ beschreibt sie, wie sie mithilfe von Buchstaben grafische Kunstwerke kreiert und selbst neue Zeichen und Buchstaben entwickelt. Am Küchentisch tippt sie auf der Erika und lässt internationale gesellschaftliche und politische Entwicklungen in ihre Arbeit einfließen. Auch die englische Sprache bringt sie sich autodidaktisch bei, wodurch sie gemeinsam mit ihrem Mann eine Pionierin der Mail-Art-Bewegung wird.