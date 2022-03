Russland im falschen Jahrhundert : Nur Gewalt im Angebot

Nicht ohne mein Handy: Das einzige, was die Welt von Russland kaufen will, sind Rohstoffe. Das wird das Land nun in eine heikle Position bringen. Bild: EPA

Russland ist der große Verlierer der Globalisierung: Statt in Technologie investierte die Elite in Luxuskonsum. Nun hat das Land nichts, was die Welt kaufen will, außer Rohstoffe. Ein Gastbeitrag.