Religiöse Kriegspropaganda : Soldatentod als Nachfolge Christi

Die Moskauer Kriegspropaganda setzt zunehmend auf die Religion, um trotz des Rückzugs aus eroberten ukrainischen Gebieten und der ins Stocken geratenen militärischen Offensive weiter die russische Bevölkerung von der Notwendigkeit des Ukrainekrieges zu überzeugen. Neu ist das Thema nicht, doch haben sich in den vergangenen Monaten Quantität wie Qualität der religiös konnotierten Propaganda in Russland deutlich verändert. Zu Beginn des flächendeckenden Angriffs auf die Ukraine spielte die Religion hauptsächlich im Rahmen des Konzepts der „Russischen Welt“ eine Rolle, denn orthodoxer Glaube und orthodoxe Kirche sind neben der russischen Sprache, Kultur und Geschichte eine wichtige Säule dieser neoimperialistischen Ideologie.

In diesem Sinn tauchte das Thema „Orthodoxie“ in Putins Rede an die Nation am 21. Februar 2022 auf, die die Russen auf den bevorstehenden Angriff einstimmen sollte. Als Beleg dafür, dass „die Ukraine nie eine gefestigte Tradition einer eigenen authentischen Staatlichkeit hatte“, verwies der Präsident darauf, dass sich schon vor Jahrhunderten Menschen in der Ukraine als „Russen“ und „Orthodoxe“ bezeichnet hätten. Er spielte damit auf jene Kosaken an, die Mitte des 17. Jahrhunderts den russischen Zaren zum Krieg gegen Polen-Litauen aufgefordert hatten, mit dem Ergebnis, dass seither Kiew und die Ukraine östlich des Dnipros zum Zarenreich gehörten.