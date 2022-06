Kreml droht US-Medien : Journalisten und Propagandisten

Die russische Propaganda be­arbeitet jede Teilöffentlichkeit im Westen mit den Botschaften, die dort das größte Echo versprechen. In Frankreich und Italien huldigt der russische Außenminister Sergej Lawrow latentem Chauvinismus, schmeichelt der „Grande Nation“ und der italienischen Rechten, um den eigenen Imperialismus, der sich in einem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine ausdrückt, zu rechtfertigen.

In Deutschland sickert die Propaganda in die Bundesregierung und insbesondere die SPD ein. Während der Terror sich fortsetzt, hat man den Eindruck, dass Berlin Kiews Bitten um Unterstützung gerade so weit erhört, dass der ukrainische Widerstand nicht sofort zusammenbricht. Das passt zur Haltung der Waffenverweigererfront in diesem Land, die den Widerspruch nicht auflösen kann, es müsse möglichst bald einen „Frieden“ und Verhandlungen geben, wobei die Ukrainer aber nicht rechtlose Sklaven werden wollen und Putin weiter das Ziel verfolgt, die Ukraine zu vernichten. Mit einem Atomkrieg zu drohen oder hanebüchene Vergleiche der gegenwärtigen Politik zum NS-Regime zu ziehen verfehlt bei uns seine Wirkung ebenfalls nicht.

Trump wäre Putins bester Freund

In den Vereinigten Staaten hat sich die Lage für Putins Propaganda geändert. Mit Donald Trump saß ein Bruder im Geiste des Kremls im Weißen Haus, ein sich maßlos selbst überschätzender Prä­sident mit autokratischen Gelüsten, der schließlich sogar versuchte, die ame­rikanische Demokratie zu beseitigen. Mit der Administration von Joe Biden und dem demokratisch gesinnten Teil der amerikanischen Gesellschaft verhält sich das anders, sie sind nicht an­fällig für Autokraten-Kum­panei und klappen bei Drohungen nicht gleich zusammen.

Das gilt auch für die in Moskau akkreditierten amerikanischen Medien, die vor ein paar Tagen ins russische Außenministerium einbestellt wurden. Dort bekamen sie zu hören, die „feindselige“ Linie der amerikanischen Regierung gegenüber russischen Medien werde Konsequenzen haben. Russische Me­dien würden „unterdrückt“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sa­charowa.

Gemeint ist, dass die russischen Staatssender in den USA nicht senden dürfen. Ihren Mitarbeitern aber wurde die Arbeitserlaubnis nicht entzogen. Sie erhielten, wie der Sprecher des amerikanischen Außen­ministeriums, Ned Price, sagte, „qualifizierte“ Visa. Abgesehen davon handele es sich um eine „falsche Gleichsetzung“, würden unabhängige west­liche Journalisten mit dem „Propagandaarm der russischen Regierung“ verglichen.

Dieser Propagandaarm ist der einzige, der in Russland noch aus­holen darf. Putin hat die unabhängige Presse zerstört, kritische Journalisten mussten ins Exil gehen – in dem sie in der Bundesrepublik bevorzugt Aufnahme finden sollen –, wer ein aus Sicht des Kremls „falsches“ Wort über den Krieg sagt, muss in Haft. In der Ukraine macht die russische Armee Jagd auf Journalisten. Auf einen „Propagandaarm“ kann sich Putin in den USA indes verlassen – den Sender Fox News mit dem Autokraten-Fan Tucker Carlson als Einpeitscher. Der macht mit seiner de­mokratiefeindlichen Agenda immer weiter.