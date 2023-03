Moskau hat die Bankkonten des Goethe-Instituts in Russland gesperrt. Onlinekommentatoren vermuten einen Vergeltungsakt gegen Berlin. Die Goethe-Präsidentin erklärt, man arbeite an einer Lösung.

Die russische Zentralbank in Moskau blockiert die Konten der Goethe-Institute in Russland. Das bestätigte die Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lentz, am Freitag gegenüber der F.A.Z. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer raschen Lösung, damit Sprachkurs- und Prüfungsteilnehmer*innen weiterhin unsere Angebote wahrnehmen können“, erklärte Lentz. Die Einschreibungen für das bald startende Kurstrimester liefen weiter. Nähere Auskünfte wollte die Goethe-Präsidentin nicht geben, da sie die Lösungsversuche vor Ort vereiteln könnten.

Bereits am Donnerstag hatte die Onlineplattform „Table Media“, die sich speziell mit Europapolitik beschäftigt, die Kontensperrung gemeldet. Die Plattform vermutet eine Vergeltungsaktion wegen des Vorgehens deutscher Behörden gegen das Russische Haus in Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte im Januar ein Ermittlungsverfahren gegen die Einrichtung in der Friedrichstraße wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz eingeleitet. Nach Medienberichten steht eine russische Staatsagentur, die das Gebäude betreibt, auf einer Sanktionsliste der EU.

Offenbar sind alle drei russischen Standorte des Goethe-Instituts in Moskau, Sankt Petersburg und Nowosibirsk betroffen. Die drei Häuser haben alle ihre öffentlichen Veranstaltungen seit Längerem eingestellt, die Bibliotheken bleiben jedoch geöffnet.

Mehr zum Thema 1/

Nach der Festnahme des Reporters Evan Gershkovich vom amerikanischen „Wall Street Journal“ wegen Spionageverdachts rät das Auswärtige Amt von allen Reisen nach Russland ab. In den Reise- und Sicherheitshinweisen wird auch auf die Einschränkungen für Medienvertreter hingewiesen. Die deutsche Botschaft in Moskau stehe zu Sicherheitsfragen in Kontakt mit den deutschen Korrespondenten vor Ort, erklärte eine Sprecherin des Außenministeriums. Letztlich müssten die Medien aber selbst die Abwägung treffen, ob sie weiter in Russland vertreten sein wollten.