Russische Propaganda : Wieso sendet RT Deutsch noch?

Wladimir Putin hat die Deutsche Welle abgeschaltet. In Deutschland sendet sein Propagandakanal RT DE munter weiter. Eigentlich besteht ein Sendeverbot. Was ist da los?

Der Sender RT DE ist im Alarmzustand. Er berichtet vom Krieg. Nicht von dem, den Wladimir Putin gegen die Ukraine führt, sondern von dem, den die Ukraine und der Westen angeblich Russland erklärt haben. Es laufen dramatische Bilder aus den besetzten Gebieten in der Ostukraine, in welche die russische Armee vorrückt. Untermalt von dräuender Musik, sehen wir Menschen, die sich in Russland „in Sicherheit“ befinden, geflohen vor den angeblichen Aggressoren aus der Ukraine.

So sieht die Welt bei RT DE aus, dem deutschsprachigen Ableger des russischen Staatsfunks. „Russland: UN-Generalsekretär wird vom Westen unter Druck gesetzt“, „Putin: Volksrepubliken in früheren Verwaltungsgrenzen anerkannt“ oder „,Rückkehr zum Kaiserreich nicht geplant“ – Putin antwortet auf Imperialismus-Vorwürfe“ lauten Schlagzeilen.