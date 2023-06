Ach, wenn es doch immer so schön bliebe: Christoph Marthaler inspiziert in Birsfelden ein altes Gemeindeamt.

Der Abend beginnt mit einem Irrtum. Ein kleiner Lesefehler. Nichts als ein paar verwechselte Buchstaben, und doch offenbaren sie eine tiefere Wahrheit. „Marthalers große Leidenschaft, als er Ende der 1980er-Jahre mit dem Inspizieren begann“ – „Inszenieren“ steht da, aber „Inspizieren“ passt eigentlich viel besser. Denn was tut Christoph Marthaler seit nunmehr über dreißig Jahren, als Räume daraufhin zu inspizieren, ob sie zu verfremdeten Welten werden können? In der Berufsbildbeschreibung des „Inspizienten“ ist zu lesen, dass er „viel Gelassenheit“ brauche, „um sicher und konzentriert auf Unvorhergesehenes reagieren zu können“. Könnte man so nicht auch einen typischen Marthaler-Abend beschreiben? Gelassen, konzentriert, unvorhersehbar?

Sein neuester Streich findet in einem ehemaligen Gemeindeverwaltungsamt in Birsfelden nahe der Basler Stadtgrenze statt. Hierher hat er sein Publikum zur gemeinsamen Inspektion bestellt. In mehrere Gruppen aufgeteilt, stromert es durch das aufgegebene Gebäude, blinzelt in alte Amtsräume, begutachtet zurückgelassene Bescheide. In einem Zimmer läuft der Drucker, in einem anderen hat der Abteilungsleiter die Füße auf den Tisch gelegt. An der Magnetwand täuscht eine Postkarte aus Korsika dem Kollegenkreis innige Verbundenheit vor – in Wahrheit klingen die Worte nur so freundlich, weil sie in Abwesenheit geschrieben sind. Verfasst hat sie wahrscheinlich der traurig dreinblickende Herr dort drüben.

In einem karierten Anzug, mit runder Hornbrille tritt er an seinen Arbeitsplatz vor einen mechanischen Aktenrollschrank. In seiner Ledertasche versteckt er ein Hündchen (oder ein Meerschweinchen?), auf das er liebevoll einredet. Immer wenn die Sekretärin des Chefs vorbeitrippelt, springt er auf und will ihr etwas sagen. Aber aus seinem paragraphengewöhnten Mund will einfach kein schönes Wort kommen. Alles, was seine Lippen zu formen bereit sind, hat mit den Akten zu tun, die er tagein, tagaus liest: „Zuständigkeit“, „Bewilligung“, „Ablehnung“. „Umverteilungsbereitschaft“, „Neuordnungsgestaltungsformular“, „Einsendefristverlängerungsabsage“. Er lebt in einer eigenen Welt, ist den anderen abhandengekommen. Nur hin wieder ein leiser Hilferuf – „Service“, wenn wieder eine der Schubladen klemmt. Ein Kollege kommt vorbei, mit einer großen Ladung Archivboxen, stolpert, stürzt und bleibt reglos am Boden liegen. Ein Zwischenfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber keine Hilfe, kein „Service“ von nirgendwo – das Amt will nur würdige Träger, für Stolpernde hat es keine Verwendung.

Nicht ohne sozialkritische Spitze

Der Amtsleiter schreitet durch die Tür, schmettert eine Arie aus Wagners „Ring des Nibelungen“ gegen die niedrige Bürodecke und endet mit den immergleichen Zeilen: „Zwangvolle Plage / Müh’ ohne Zweck“. Keine schlechte Beschreibung des bürokratischen Frondienstes – vom Aktenfressen wird man nicht satt.

Die ausgesonderte Amtsstube bietet an sich schon eine wehmütig-verblichene Atmosphäre, die von Bühnenbildner Duri Bischoff noch unterstrichen wird: In einem der Zimmer scheint eben erst eine Weihnachtsfeier zu Ende gegangen zu sein, Lampions, Girlanden, Sektflaschen zeugen als traurige Überreste von einer gezwungenen Gemütlichkeit. Andernorts reinigt sich eine Kaffeemaschine alle fünf Minuten selbst und unterbricht damit den gelangweilten Redefluss einer Vorzimmerdame. Über Lautsprecher wird die aktuelle Höhe der Bestechungssumme für Baugenehmigungen durchgegeben – ganz ohne sozialkritische Spitze soll auch diese Inspektion nicht vonstattengehen. Und dann, wie immer bei Marthaler: plötzlich ein Lied. Von Ferne erklingen die Stimmen der Sachbearbeiter, leise, wie ein Gefangenenchor ganz eigener Art, verleihen sie ihrer Sehnsucht mit einer alten Melodie Ausdruck: „Wir sitzen so fröhlich beisammen / und haben einander so lieb /und wünschen im frohen Gefühle / ach, wenn es doch immer so bliebe“.

Am Ende – wie immer schon – der Tod

Da Telefone hier noch Schnüre und die Büros noch Overheadprojektoren haben, nehmen wir an, dass die Zeit, in der gespielt wird, historisch ist. Aber dann vergeht die Zeit in Ämtern bekanntlich ja auch stets bedeutend langsamer als in der eilig fortschreitenden Welt, die sie verwalten. Vielleicht also doch erst ein Gestern, dem man auf diesem Spaziergang begegnet? Und wirklich: Im Verlauf des Abends geben sich manche der Zuschauer als ehemalige Mitarbeiter dieses Amts zu erkennen. Man sieht sie zärtlich über die vergilbte Tapetenwand streichen und unten im zentralen Wartesaal den Fuß aus der Sandale schieben, um noch einmal die alten Steinfliesen zu berühren, über die sie so viele Jahre voller Verantwortung, aber ohne jede Schuld gelaufen sind.

Ein bisschen also auch ein kommunales, ein stadtteilbiographisches Projekt, das Marthaler hier unter dem Titel „Abteilung Leben“ ins Werk gesetzt hat. Wie gewohnt dauert das Ganze etwas zu lang, wird die sentimentale Stimmung ein bisschen zu sehr ausgekostet und das surreale Moment ein wenig zu stark betont. Aber ein Mar­thaler kann sich gar nicht totlaufen, denn bei ihm lief ja schon immer alles auf den Tod hinaus – in einer lakonischen, dem Abschiedsgefühl freudig zugewandten Weise. Und so ist es auch dieses Mal wieder: Am Ende sitzen alle oben unter dem Dach in einem Versammlungsraum, und Ueli Jäggi hält eine Rede über die Risiken der Ultraschallbestrahlung. Zum Abschied gibt es noch ein paar Schubert-Lieder, dann schlendern die Inspektoren der alten Abteilung in ihr neues Leben zurück.