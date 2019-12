Im Alter von 61 Jahren : Roxette-Sängerin Marie Fredriksson ist tot

Die einstige Roxette-Sängerin Marie Frederiksson ist tot. Nach 17 Jahren Kampf mit dem Krebs sei sie am 9. Dezember verstorben, teilte ihr Management am Dienstag mit.

Frederiksson wurde 1958 in Südschweden geboren. 1984 begann sie eine Karriere als Solokünstlerin. Im Küstenort Halmstad nördlich von Malmö lernte sie Per Gessle kennen, mit dem sie 1986 das Popduo Roxette gründete.

Die Single „Neverending Love“, auf die das Album „Pearls of Passion“ folgte, machte die Gruppe in Schweden bekannt. Mit „The Look“ erreichten die beiden 1989 auch ein internationales Publikum, „Listen To Your Heart“ wurde ein Welterfolg. Mit mehr als 75 Millionen verkauften Platten weltweit gehörte Roxette zu den einflussreichsten Popgruppen der achtziger und neunziger Jahre.

Nach Beginn von Frederikssons Krebserkrankung traten Roxette nur noch sporadisch auf. 2011 erschien ihr Album „Charm School“. Auf einer Welttournee feierten Gessle und Frederiksson damals ihr Comeback.