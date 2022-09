Roger Federers Abschied : Der Herr der Leichtigkeit

Liebling des Publikums weltweit und insbesondere in London: Roger Federer bei seinem nun definitiv letzten Match auf der Tour, dem Viertelfinale in Wimbledon 2021. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Man hatte diesen Abschied insgeheim erwartet. Auch als man die Spiele der unlängst in New York ausgetragenen US Open verfolgte, des letzten Grand Slams des Jahres. Man sah die Alcaraz, Sinner oder Ruud und dachte: Wie soll denn einer von 41 Jahren mit solcher Schnelligkeit mithalten können, wenn er nach mehr als einem Jahr Verletzungspause auf den Platz zurückkehrt. Sogar einer wie er, Roger Federer, dem man fast alles zutraute, muss doch da an eine Grenze gekommen sein. Und man wollte diese Grenze doch lieber nicht auf dem Platz demonstriert sehen.

Helmut Mayer Redakteur im Feuilleton, zuständig für „Neue Sachbücher“. Folgen Ich folge

Dieser Befürchtung, die wohl für die meisten seiner Bewunderer die Hoffnung grundierte, ihn noch einmal auf der Tour zu sehen, ist der Maestro nun zuvorgekommen. In den vergangenen drei Jahre hatte er mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Der Vorsatz war ursprünglich, noch einmal zurückzukehren; und wer wollte da nicht an die unglaubliche Rückkehr vor fünf Jahren denken, als er nach halbjähriger Pause die Australian Open gewann, dann noch einmal Wimbledon und zur ältesten Nummer eins der Welt aufrückte. Doch nun ist die Grenze erreicht, schrieb Federer, die Botschaft seines Körpers an ihn sei in letzter Zeit eindeutig gewesen. Ein Auftritt nächste Woche in London beim Laver-Cup, dem von ihm begründeten Schauturnier, wird der Schlusspunkt einer unvergleichlichen, vierundzwanzig Jahre dauernden Karriere sein.