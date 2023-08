Zuerst mochte man denken: Das war’s. Am Tag darauf sieht es schon wieder ganz anders aus. „Unglaublich platt, trashig, stellenweise sogar ordinär“ finde sie das Drehbuch der Verfilmung ihres Romans „Rehragout-Rendezvous“, sagte die Krimiautorin Rita Falk dem „Spiegel“ am Donnerstag, als die neue, elfte Verfilmung ihrer sehr erfolgreichen Eberhofer-Reihe in die Kinos kam.

Sie sei „echt traurig und habe in den letzten Tagen viele Tränen deswegen vergossen“. Als Autorin müsse sie sich „distanzieren von diesem Film“. „Noch nicht einmal die Mörder“ seien „die gleichen“, heißt es in Rita Falks Suada. Es gebe im Film „so viele Botschaften“, für die sie sich sogar „schäme“, zum Beispiel eine Szene, in der ihr Titelheld Franz Eberhofer und seine Kumpels zur Männlichkeitsfindung in den Wald gehen.

Wirklich „an einem Ende angekommen“?

Sie habe schon bei früheren Verfilmungen ihre Bedenken angemeldet, doch seien im neuesten Film „die Veränderungen so massiv, dass wir jetzt an einem Ende angekommen sind. Ich möchte, dass die Menschen da draußen wissen, dass es nicht richtig ist, wenn bei diesem Film im Abspann steht: ,Nach der Romanvorlage von Rita Falk‘. Es stimmt einfach nicht.“

Bei der Produktionsfirma Constantin wolle sie sich „für eine großartige Zeit bedanken“. Für ihr neuestes Buch „Steckerlfischfiasko“ gebe es noch keinen Vertrag, für zwei ältere Bücher habe die Constantin eine Option. „Im Moment“ so Falk, könne sie „nur sagen: Ich stehe weiteren Verfilmungen sehr skeptisch gegenüber.“

So hieß es am Donnerstag. Da mochte es – Zitat: „an einem Ende angekommen“ – scheinen, als könnte „Rehragout-Rendezvous“ die letzte Eberhofer-Verfilmung der Constantin gewesen sein. „Macht’s gut, und danke für den Fisch“, um mit Douglas Adams zu sprechen.

Eine Wendung später sieht die Sache auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur aber schon wieder ganz anders aus. „Ich mag alle Vorgänger der Eberhofer-Filme ausgesprochen gerne, schätze die Zusammenarbeit mit Constantin Film sehr und finde den gesamten Cast perfekt“, wird Rita Falk zitiert. Was sie nicht möge, „ist der aktuelle Teil. Das ist alles. Alles andere ist schlichtweg Blödsinn.“

Dann ist es wieder gut

Salbungsvoll ergänzt der Constantin-Chef Martin Moszkowicz bei der dpa, Rita Falk sei „eine außergewöhnliche Autorin mit einem feinen Sinn für ungewöhnliche Geschichten, skurrile Kriminalfälle und liebevoll gezeichnete Figuren. Wir schätzen sie und ihre Arbeit sehr.“ Seit mehr als zehn Jahren arbeite man vertraulich zusammen, als Produktionsfirma müsse man „die Interessen aller an einer Verfilmung beteiligten Künstler respektieren und koordinieren“. Das ganze Team arbeite „mit sehr viel Leidenschaft und Sensibilität für die zugrunde liegenden Buchvorlagen an den Filmen“, selbstverständlich auch am „Rehragout-Rendezvous“.

Das klingt wiederum doch nach dem nächsten Eberhofer-Stelldichein mit Rita Falk, dem furiosen Ensemble, das die Geschichten aus dem fiktiven Örtchen Niederkaltenkirchen auf die Leinwand und den Bildschirm bringt, und der Constantin. Fast möchte man meinen, Rita Falk sei ein ebenso gemütvoller Schlawiner wie die Figuren, über die sie schreibt. Ihr ist dann halt mal der Kragen geplatzt. Darin wäre sie dem bräsig-langmütigen Franz Eberhofer doch sehr ähnlich. Ewig unentschieden, lässt er Sachen laufen, bis das Maß voll ist. Dann legt er los. Und dann ist es wieder gut.