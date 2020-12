Neue Rekonstruktionen : Hauptsache, gut gemacht!

Wir leben in einer Hochzeit der Rekonstruktion. So scheint es zumindest. Das Berliner Schloss ist fertiggestellt, mit der Bauakademie von Schinkel in unmittelbarer Nähe wird es wohl losgehen, wenn endlich die Stelle des Direktors besetzt ist, viel Geld vom Bund steht jedenfalls bereit. In Potsdam wächst derweil der Turm der Garnisonkirche in den Himmel, in Nürnberg nähern sich die letzten Arbeiten am Hof des Pellerhauses dem Abschluss.

Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese Rekonstruktionen schon vor vielen Jahren angestoßen worden sind. Sie sind nicht Ausdruck aktueller gesellschaftlicher Vorstellungen, sondern zeugen von Wünschen und Ideen, die vor bald einer Generation erstmals laut wurden. Weil sie zumeist umstritten waren, weil sich Planung und Finanzierung als kompliziert erwiesen und weil das Bauen nach alten Plänen, die mit heutigen Vorschriften in Einklang gebracht werden müssen, viel Mehraufwand bedeutet, ist es nur langsam vorangegangen.