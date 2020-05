Ruinenstadt Palmyra : Wiederaufbau, aber für wen?

In Palmyra soll der zerstörte Tempel rekonstruiert werden. Aber wer denkt an die Einwohner der Stadt?, fragt der Archäologe Andreas Schmidt-Colinet in seinem Gastbeitrag.

Ein Teil eines historischen Bauwerkes aus römischer Zeit steht in Palmyra zwischen Trümmern. Zweimal wurde die antike Oasenstadt vom IS gestürmt. Bild: dpa

Auf die brutale Zerstörung antiker Bauten in der syrischen Oasenstadt Palmyra durch den sogenannten Islamischen Staat (IS) im Jahr 2015 hat die Weltöffentlichkeit unterschiedlich reagiert. Printmedien, Radio- und Fernsehanstalten beklagten den „aktuellen Stand der Verwüstungen“. Der damalige Bürgermeister von London, Boris Johnson, ließ den mittleren Stadtbogen von Palmyra in einer verkleinerten 3D-Reproduktion auf dem Trafalgar Square „als Mahnmal“ aufstellen. Das russische Staatsorchester spielte im Theater von Palmyra für die russischen und syrischen Soldaten ein „Friedenskonzert“, bei dem sich der per Videobotschaft zugeschaltete russische Präsident Putin bei „seinen“ Soldaten für die Befreiung Palmyras und die „Rettung der antiken Kultur“ bedankte, wozu der Westen nicht in der Lage gewesen sei. In beiden Fällen wurde das zerstörte Denkmal mit Hilfe eines medienwirksamen Events politisch missbraucht.

Seriösere Reaktionen waren in der Kunst- und Kulturszene zu beobachten: Filme entstanden, wie die aufrüttelnde Liebeserklärung an Palmyra in dem Essayfilm von Hans Puttnies. Ausstellungen wurden organisiert, Fachtagungen, Vortragsreihen und Workshops veranstaltet, wobei immer wieder auch „die Zukunft Palmyras“ thematisiert wurde. Politische Institutionen, öffentliche und private Organisationen meldeten sich zu Wort mit Verlautbarungen und Stellungnahmen zum Kulturgüterschutz. Nationale und internationale Hilfs- und Wiederaufbauprogramme wurden ins Leben gerufen, die auf eine Zeit nach dem Krieg ausgerichtet sind. Viele dieser Aktivitäten sind zugleich Ausdruck von Entsetzen und frustrierter Hilflosigkeit. Dabei kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass gelegentlich die Selbstdarstellung einzelner Institutionen oder Personen wichtiger ist als die Problematik.