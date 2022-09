Künstler Reinhard Mucha in NRW : Im Wartesaal der alten Republik

Tollkühner Mann in fast fliegender Kiste: Reinhard Mucha in seiner Düsseldorfer Ausstellung „Ein Anfangsverdacht“. Bild: Mucha Archiv

Im Dezember 1974 erschien im „Stern“ eine Reportage über Abiturienten, die dem akademischen Studium eine Lehre an der Werkbank vorzogen: „Mit Abi an den Am­boss“. Einer dieser „Stifte mit Reifezeugnis“ war Reinhard Mucha, Jahrgang 1950, geboren in Düsseldorf. Der Azubi sollte später dann doch studieren, und zwar an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, an der er sich schon vor der Ausbildung zum Schmied erfolgreich be­worben hatte. Seinem künstlerischen Geist ist es zu verdanken, dass Mucha seinen damaligen Lebenslauf als breit angelegten Werklauf dokumentierte.

Akribisch sammelte er schon seit der Pubertät, was seinen Werdegang beglaubigte, darunter die Zulassung zur Gesellenprüfung am 7. Juni 1975 mit Briefkopf „Haus des Handwerks“; Bescheinigungen für den Gefreiten Mucha, ausgestellt durch den „Bundesverband für den Selbstschutz“; sein Dienstvertrag als Hilfspfleger; ein Führungszeugnis vom Rheinischen Landeskrankenhaus Düsseldorf, dazu handschriftliche Aufzeichnungen aus der Berufsschule, Pflanzen aus dem Herbarium des Pennälers. Alles ist akkurat in Klarsichtfolien gehüllt, später wurde es in Rahmen gefasst. Besonders häufig eingestreut sind Formulare mit dem Aufdruck „Krankschreiben darf nur einer: der Arzt“. Einmal ist ein solches Formblatt mit verstörenden Fotos jener Patienten kombiniert, die der Arzt krankgeschrieben hatte.

Legendäre Düsseldorfer Modellbauer

„Schnee von gestern – Auszüge aus dem großen Kalender III“, so der Titel des Materialfundus, taugt als Schlüssel zum Verständnis eines Werks, das von Anfang an sehr überzeugend biographische Momente mit zeithistorischen Dokumenten kreuzt. Noch in der Endphase seines Kunststudiums hatte Mucha in den frühen Achtzigerjahren zu einer erstaunlichen internationalen Karriere als Künstler angesetzt, ebendieser widmet die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen nun in ihren beiden Häusern eine selten umfangreiche, ja monumentale Retrospektive.

Man hat von den Düsseldorfer „Modellbauern“ gesprochen, die eine neue Form von Skulptur hervorgebracht haben. Muchas Werk verkörpert in dieser Generation, zu der auch Ludger Gerdes, Katharina Fritsch, Harald Klingelhöller und Thomas Schütte zählen, ein wichtiges Kapitel rheinischer, Düsseldorfer Kunstgeschichte. Es ma­nifestiert sich eindrücklich in seinem „Deutschlandgerät“, einer mit Travertin bestückten, tempelgleichen Installation, die 1990 im deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig neben den Industriefotografien von Bernd und Hilla Becher für Furore sorgte und der die Kunstsammlung seit 2002 einen dauerhaften prominenten Platz einräumt. Daran hatte sich eine frühere Direktorin der Landesgalerie die Zähne ausgebissen, als sie der Arbeit erfolglos den Standort streitig machte.