Eigentlich ist es sehr amerikanisch, jemanden direkt nach seinem Vermögen zu fragen. Um nicht zu sagen: geschmacklos und unverschämt. Als ließe sich der Wert des Gegenübers auf eine Zahl reduzieren. Als wäre diese Zahl keine Privatsache. Als gehörte es nicht zur feinen englischen Art, sich in nonchalantem Understatement zu üben. Doch der junge Redakteur der „Sunday Times“ hatte schon einiges getrunken. Er nahm all seinen Mut zusammen, drängte sich in den Kreis um die Prinzessin und erdreistete sich, der schönen Diana die vermeintlich unbritischste und vulgärste aller Fragen zu stellen: „How much are you worth?“

Die Runde erstarrte. Prinzessin Diana wandte sich entsetzt ab, und der Redakteur fürchtete, endgültig zu weit gegangen zu sein und den Job zu verlieren. Doch er wurde nicht entlassen. Im Gegenteil – wenig später gratulierte ihm der Chefredakteur sogar zu seiner Unverfrorenheit, denn dafür wurde der eifrige junge Schnüffler schließlich bezahlt.