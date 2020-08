Rassismus im Wahlkampf : Wie man die schweigende Mehrheit gewinnt

Als Donald Trump sich Anfang Juni gewaltsam von der Polizei den Weg freiräumen ließ, um inmitten der antirassistischen Proteste in Washington vor einer Kirche zu posieren, war klar, an welches Publikum er sich damit richtete: Mit der Bibel in der Hand wollte der Präsident ein Signal an die vielen weißen Christen senden, die ihm nach wie vor die Treue halten. Er wollte aber auch Bilder produzieren, die ihn, inmitten eines vermeintlichen Chaos, als Garant für Recht und Ordnung zeigten. Er sei der Präsident des „Law and Order“, hat Trump seitdem mehrmals beteuert – und wollte den Worten Taten folgen lassen, indem er Truppen der Bundespolizei nach Portland und in andere Städte schickte. Dank ihm werde die „schweigende Mehrheit“ wieder gehört werden, behauptete Trump. Das „amerikanische Gemetzel“, welches Trump Anfang 2017 in seiner düsteren Vereidigungsrede beschworen hatte, schien in eine neue Phase einzutreten: Die „Black Lives Matter“-Proteste bezeichnete Trump als das Werk radikaler Linker, der Anstieg von Kriminalität in den Großstädten sei nicht etwa ein Resultat von Arbeitslosigkeit und Existenzangst inmitten der Coronavirus-Pandemie, sondern die Schuld derjenigen, die die Polizeiarbeit reformieren wollen.

Man hat Trumps Auftritte in den letzten Monaten häufig mit denen des ehemaligen Präsidenten Richard Nixon verglichen. Das trifft es, denn auch Nixon machte mit dem Appell an die „schweigende Mehrheit“ und dem Versprechen von „Law and Order“ Wahlkampf, 1968, als es nach der Ermordung von Martin Luther King zu Unruhen kam. Auch Nixon schürte die Angst vor vermeintlichem Linksextremismus, auch Nixon brachte Schwarze mit Chaos und Kriminalität in Verbindung. Man könnte es angesichts immer neuer Skandale und der offenen Appelle an den Hass in Teilen seiner Wählerschaft fast vergessen: Aber Präsident Trump steht in der Tradition republikanischer weißer „Identitätspolitik“. Sie macht sich die Statusangst derjenigen zu eigen, die es gewohnt sind, sich selbst als die Norm zu betrachten, von der alle anderen abweichen.