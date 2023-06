Brief an den Verwaltungsrat : Woidke schaltet sich bei Verdienst von künftigem RBB-Intendanten ein

Der Ministerpräsident von Brandenburg wendet sich in einem Brief an den Verwaltungsrat des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB). Er „bittet“ darum, Hinweise der Rechnungshöfe zu beachten und das Intendantengehalt zu deckeln.