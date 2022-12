Jüdische Literatur : Beruf und Berufung

Es kommt nicht oft vor, dass sich Münchner Oberbürgermeister in die Monacensia verirren. Am gestrigen Montag war es der Fall, der Anlass war ein erfreulicher, und er rechtfertigte den Weg Dieter Reiters in das Literaturarchiv in nobler Isarhochuferlage nahe dem Friedensengel. Rachel Salamander, Publizistin und Buchhändlerin, schenkt der Stadt ihr Archiv zur Literatur des Judentums, ein umfangreiches, nun „Archiv Salamander“ benanntes Konvolut aus vierzig Jahren. Der Oberbürgermeister freute sich über „ein wegweisendes Geschenk, mit dem wir jüdisches Leben und Literaturgeschichte noch stärker in unserem kollektiven Gedächtnis verankern können“.

Was kommt da hereingeschneit? Im Gespräch mit der F.A.Z. berichtet Salamander von an die tausend Veranstaltungen, die sie im Lauf von vier Jahrzehnten als Betreiberin der Literaturhandlung durchgeführt und dokumentiert habe, inklusive Schriftwechsel mit den Autoren, Mitschnitten, Fotomaterial. Darunter Aufnahmen und Texte von Hans Jonas, Grete Weil, Saul Friedländer, Marcel Reich-Ranicki, Imre Kertész, Amos Oz, David Grossman und Dan Diner. „Im Grund handelt es sich um ein Bild des jüdisch-deutschen Geisteslebens nach 1945“, so Salamander. Aufbewahrt in roten Aktenordnern, die sich auf zwanzig Regalmeter summieren.

Die Stadt hat sie geprägt, sie hat die Stadt geprägt

Literatur- und Kulturwissenschaftler aufgepasst: Da kommen viele Forschungsmöglichkeiten ins Haus, das im Dachgeschoss wunderbare Arbeitsplätze für solche Zwecke bereithält. Das „Archiv Salamander“ führt ins Herz der Emigrationsgeschichte und in die Biographik, nicht zuletzt weil Salamander als Netzwerkerin in lebenspraktischen Angelegenheiten unermüdlich aktiv ist.

„Ich habe in München meinen Beruf und meine Berufung gefunden“, sagt Sa­lamander. Tatsächlich hat sie den Großteil ihres Lebens an der Isar verbracht. Geboren 1949 in einem Lager für Displaced Persons im niederbayerischen Deggendorf, lebte Rachel Salamander mit ihrer Familie bis 1956 im Lager Föhrenwald, das sich auf dem heutigen Gemeindegebiet von Wolf­ratshausen befand; dann kam die Familie nach München, wo die Mutter bereits 1953 gestorben war. Sechseinhalb Jahrzehnte in dieser Stadt haben Rachel Salamander ge­prägt, und sie hat der Stadt ihren Stempel aufgedrückt. Die promovierte Mediävistin gründete 1982 die „Literaturhandlung“, eine Spezialbuchhandlung über Literatur zum Judentum. Das Unternehmen, aus dessen opera­tivem Geschäft sich Salamander zurückgezogen hat, betreibt neben den Stamm­sitzen in München und Berlin sechs weitere Filialen im ganzen Land.

Snyergien mit dem Archivbestand

„München hat mich immer mit Wohlwollen aufgenommen“, sagt Salamander, die drei städtische Auszeichnungen erhalten hat, darunter vor drei Jahren die Ehrenbürgerwürde. In­sofern ist ihre Schenkung eine gute und richtige Geste, diesem Gemeinwesen auch etwas zurückzugeben. Salamander engagiert sich für die Stadt­gesellschaft auch insofern, als sie derzeit die Sanierung der jahrzehntelang vergessenen Synagoge in der Reichenbachstraße (F.A.Z. vom 9. November 2021) vorantreibt.

Angestoßen hat die Schenkung die Leiterin der Monacensia, Anke Buettner, die sich nun freut, dass „jüdisches Kultur- und Geistesleben zu einem selbstverständlichen Teil unserer ge­meinsamen Erinnerungskultur“ wird. Wichtig sind Schenkerin und Be­schenkter die konservatorische Sicherung, dann die Digitalisierung der Bestände. Eine Zuwendung der Alfred Landecker Foundation hilft dabei. Salamander spricht von „unglaub­lichen Synergien in die bestehende Sammlung hinein“ – die Monacensia sammelt Literatur aus München und Umgebung, verfügt über dreihundert Schriftstellernachlässe und 150 000 Bücher zum Thema München in der Forschungsbibliothek.

Für Rachel Salamander gibt es aber auch einen privaten Aspekt, der mit Heimkommen zu tun hat. Die Villa, in der die Monacensia residiert, hat der Bildhauer Adolf von Hildebrand 1898 als Wohn- und Atelierhaus entworfen, der Architekt Gabriel von Seidl hat den Bau betreut. Hildebrand war der Ur­großvater von Salamanders Ehemann Stephan Sattler, insofern habe sich das Hildebrandhaus als „prädestiniertes Zuhause“ empfohlen. Nun können Chanukka und Weihnachten kommen.