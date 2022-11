Kunst in Doha : Qatar scheut keine Kosten

Die vergangenen Tage waren geschäftig in Doha. An der Corniche kam die neue Skulptur von Jeff Koons an. Arbeiter zogen den Tartanbelag eines von Shezad Dawood entworfenen Spielplatzes glatt. Und neben dem alten Nationaltheater warteten ein paar kleine Felsbrocken darauf, so gestapelt zu werden, wie Fischli und Weiss sich das für ihre Installation „One rock on top of another rock“ vorgestellt hatten. Nun ist der Countdown abgelaufen, der auf digitalen Uhren in der ganzen Stadt den Beginn der Fußballweltmeisterschaft näher rücken ließ, für die Unglaubliches aus dem Boden gestampft worden ist.

Lena Bopp Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nicht nur acht Stadien, Metrobahnen, ganze Stadtviertel, Hotels, Restaurants und Boutiquen. Das Land hat auch sehr viel Geld investiert, um sich neben all dem Sport als Ort der Kultur und Kunst zu präsentieren. Vierzig Skulpturen für den öffentlichen Raum wurden allein in diesem Jahr erworben. Und drei weitere Museumsprojekte aus der Taufe gehoben, die schon jetzt auf die Zeit nach der Weltmeisterschaft verweisen, wenn die Bauarbeiten wieder beginnen.

Der Ehrgeiz ist ungebrochen

Der Ehrgeiz ist ungebrochen in Qatar und wird, ähnlich wie in den Nachbarländern am Golf, mit prominenten Namen veredelt. In Doha hat Jean Nouvel das Nationalmuseum entworfen, von I.M. Pei stammt das Museum für islamische Kunst. Das geplante Auto-Museum wird Rem Koolhaas beisteuern. Das „Lusail Museum“, das 2028 eröffnen und sich ausschließlich dem Orientalismus und seiner (De-)Konstruktion widmen soll, haben Herzog & de Meuron konzipiert. Und für das „Art Mill Museum“ zeichnet Alejandro Alvaro verantwortlich, der in diesen Tagen oft zwischen den Getreidespeichern der alten Mühle herumläuft, die zwar noch in Betrieb sind, aber im Jahr 2030 das Herzstück seines Hauses bilden sollen.

Es wird, so heißt es, zeitgenössischer und moderner Kunst gewidmet sein, die aus der Sammlung der Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani stammt. Die Sheikha gilt als eine der reichsten Kunstsammlerinnen der Welt. Sie ist die Schwester des Emirs und Leiterin von „Qatar Museums“, der Organisation, der so gut wie alles untersteht, was mit Kunst, Design und Museen zu tun hat.

Die Sheikha trägt Sneakers zur dunklen Abaya im Museum für islamische Kunst, das nach monatelanger Renovierung gerade wieder eröffnet hat. Die Dauerausstellung ist neu gehängt, mit einem „family trail“ versehen und erweitert worden. Gleich im ersten Saal beispielsweise mit dem wandfüllenden kalligraphischen Werk „Infinite Expression“ des afghanischen Künstlers Ali Baba Awrang. Der hatte in Kabul in einer Schule für Kalligraphie unterrichtet, bevor er auf der Flucht vor den Taliban in Qatar eine Weile Unterschlupf fand und den Auftrag zu dieser Arbeit bekam.

An die entscheidende Rolle, die Qatar im Sommer 2021 bei der Evakuierung Tausender Afghanen spielte, hat zuletzt erst der Außenminister des Landes verwiesen, als er unter anderem deutschen Regierungsvertretern bei ihrer Kritik rund um die Weltmeisterschaft Doppelmoral vorwarf. Ähnliche Töne hört man öfters in Qatar. Auch die Sheikha reagiert genervt („Ich liebe diese Doppelmoral-Fragen von NYT-Journalisten“), als sie von der Moderatorin beim „Art for Tomorrow“-Talk im Museum nach den Klimakosten des Bauens in der Wüste gefragt wird. „In Berlin will man wissen, warum Museen mit Verspätung fertig werden“, sagt sie. „Hier fragt man, warum sie überhaupt gebaut werden.“ Der Vergleich ist natürlich schief. Aber die Lacher im Saal sind auf ihrer Seite.