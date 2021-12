Putins Russland : Unser Zar ist unberechenbar

Ich erinnere mich an die letzten Minuten der Sowjetunion. Am 25. Dezember 1991 war ich zum Abendessen bei Freunden im be­rühmten „Haus an der Moskwa“, erbaut seinerzeit für Stalins Minister und andere Mitglieder der sowjetischen No­men­klatura – direkt gegenüber dem Kreml. Wir hingen alle am Fenster. Um etwa zwanzig vor acht sah ich, wie die riesige rote Fahne auf dem Senatspalast des Kremls langsam eingeholt wurde. Das hatte etwas Erniedrigendes für die Großmacht. Als hätte man ihr die Hosen runtergelassen. Und dann wurde die neue Fahne gehisst – die Trikolore, das antibolschewistische Symbol der Demokratie, worunter die Weiße Armee im Bürgerkrieg gegen das Regime Lenins gekämpft hatte. Es war wie ein Wahnsinnstraum, ein Feuerwerk der Hoffnungen. Plötzlich schien es unser Land zu werden. Ein Land, das man endlich um­armen konnte.

Was geschah im Kreml nach dem Einholen der sowjetischen Fahne? Nachdem Gorbatschow dem Verteidigungsminister den Atomkoffer überreicht hatte, begab er sich, nun als ehemaliger Präsident, mit einer Handvoll na­hestehender Personen ins Nussbaumzimmer zum Abendessen. Weitere Verabschiedungen für Gorba­tschow fanden nicht statt.