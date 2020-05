Psychologie der Düfte : „Jeder Ort hat sein Aroma“

Gerüche wecken Erinnerungen und Emotionen, lassen uns an ferne Orte reisen oder in die Vergangenheit: Ein Gespräch mit der Parfümeurin Victoria Frolova über die Macht des Dufts.

Sie sind Parfümeurin und schreiben seit fünfzehn Jahren den Blog „Bois de Jasmin“, der zu den meistbeachteten Stimmen auf diesem Gebiet gehört. Eine Leserin wollte kürzlich von Ihnen wissen: „Hat es überhaupt noch einen Sinn, in Zeiten wie diesen Parfum zu tragen? “ Sie warf die Frage auf, ob Social Distancing Düfte nicht zu einer seltsamen Form von Luxus mache. Was antworten Sie darauf?

Wie alle Formen der Kunst dient Parfum keinem praktischen Zweck, es ist nicht nützlich. Aber es sorgt dafür, dass man sich wohl fühlt. Ich denke nicht, dass es im Bezug auf das Parfumtragen einen Unterschied macht, ob man für sich ist oder nah bei anderen Menschen. Es geht um die eigene ästhetische Erfahrung. Natürlich ist Parfum auch ein Luxusgut, das in wirtschaftlich unsichereren Zeiten weniger erschwinglich werden kann. Aber auf der anderen Seite ist die Freude an Düften nicht an Parfums in Flakons gebunden. Das ist mir persönlich sehr wichtig, das möchte ich hier unterstreichen: Es geht auch darum, Gerüche in der eigenen Umgebung bewusst wahrzunehmen, Aromen Aufmerksamkeit zu schenken und sich Zeit zu gönnen, sie zu genießen – auf dieselbe Weise wie einen Sonnenuntergang.