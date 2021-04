Duke of Edinburgh : Sein Interesse am Außerweltlichen

Prince Charles gilt gemeinhin als der Intellektuelle in einer Familie, die sich nicht gerade durch geistige Interessen hervorgetan hat. Die Korrespondenz seines Vaters mit Michael Mann, dem 2012 verstorbenen Dekan von Windsor, bewegt sich jedoch auf einer ganz anderen Ebene als das gutgemeinte Nachdenken des Sohnes über umweltliche und spirituelle Fragen.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. F.A.Z.

In dem 1984 veröffentlichten Briefwechsel des Herzogs von Edinburgh mit dem Geistlichen bietet ein Vortrag des britischen Astronomen Fred Hoyle über dessen unorthodoxe These der kosmischen Abstammung Anlass zu einem Austausch über Glauben, Evolution und Moral. Wie der anglikanische Bischof Launcelot Fleming in seinem Vorwort anmerkt, offenbaren diese Briefe den kritischen Geist und das tiefe Interesse des Prinzgemahls an naturwissenschaftlichen und geistlichen Fragen.

Davon zeugt freilich auch St George’s House, das bereits in den sechziger Jahren von Prinz Philip und dem damaligen Dekan von Windsor ins Leben gerufene Konferenzzentrum auf dem Anwesen der königlichen Burg. Dort gilt es, dem Motto gemäß, den Wandel zum Besseren in der Gesellschaft mittels der durch den Dialog geförderten Pflege der Weisheit herbeizuführen.

Einseitige Darstellung

Diese Seite von Prinz Philips Persönlichkeit hat wenig Beachtung gefunden. Die Fernsehserie „The Crown“ spielt zwar darauf an, wenn die spleenige Obsession des Prinzen mit der Mondlandung als Midlife-Crisis banalisiert wird. Diese Verzerrung seiner Neugier über die Möglichkeiten der Erforschung des Weltraums und für das Außerweltliche bestätigt den Verdacht, den Prinz Philip gegenüber einem Bekannten äußerte: dass die Presse ihn für völlig übergeschnappt erklären würde, wenn er anfinge, über Religion zu sprechen. Im Allgemeinen bewunderten seine Anhänger die Diskretion, die Würde und die Loyalität, mit der er seine Rolle an der Seite der Monarchin erfüllte, während seine Kritiker sich gern auf die Reizbarkeit, die oft die Grenze zur Unhöflichkeit überschreitende Direktheit und die vielen Patzer kaprizierten, mit denen er im Laufe der Jahre Gelächter und Empörung in gleichem Maße hervorgerufen hat. Sie sind so hoch an Zahl, dass sie ganze Witzbücher füllen.

Vor vielen Jahren hat Prinz Philip im Kreise von Journalisten einmal gefrotzelt, wie dumm es sei, dass der Ruf beharrlicher an einem hänge als die Wahrheit. Wenn jemand in der Runde ihm raten könne, wie er seinen Ruf verbessern, oder ihm erklären könne, wie er diesen Ruf verdient habe, wäre er mehr als dankbar. Es war ein seltener Moment der persönlichen Entlarvung im Leben eines Mannes, der früh gelernt hat, sich ein dickes Fell zuzulegen, und sich trotz seiner starken Persönlichkeit nie in den Vordergrund gedrängt hat.

Frühes Interesse für Umweltfragen

Die eigene Fähigkeit, die Schicksalsschläge einer schweren Kindheit und Jugend wegzustecken, liegt wohl auch dem Unverständnis für die Wehklagen seines ältesten Sohnes zugrunde. Wenn die Umstände es zugelassen hätten, würde man Prinz Philip in einem Atemzug mit seinem Ururgroßvater, Königin Viktorias Prinzgemahl Albert von Sachsen-Coburg, nennen, mit dem ihn nicht nur die Faszination für Naturwissenschaft und Innovation verband. Beide hatten als Deutsche in England einen schweren Stand. Selbst seine Schwiegermutter sprach von ihm als „the Hun“. Beide nahmen die Aufgabe als Kanzler der Universität Cambridge engagiert wahr. Wie Prinz Albert wirkte Prinz Philip hinter den Kulissen auch als Modernisierer des Königshauses. Lange bevor es Mode wurde, beschäftigte er sich mit Umweltfragen und führte in der königlichen Landwirtschaft, die er in Windsor betreute, die neuesten Methoden ein.

Sein größtes Vermächtnis dürfte das Jugendprogramm sein, das seinen Namen trägt und Generationen von jungen Menschen zur Entwicklung von Eigenständigkeit und gemeinschaftlichem Denken motiviert hat, wie er es selbst vorlebte. Prinz Philips Bibliothek umfasst mehr als 13.000 Bände, mehr als sechshundert davon befassen sich mit Religion. Vor einigen Jahren brachte er im Palast ein Dokument in Umlauf, in dem er die Bedeutung des christlichen Glaubens für die heutige Welt formuliert hatte. Nach den Worten eines Höflings habe der Prinz in zehn Punkten zusammengefasst, „weshalb Christus für uns gestorben ist und warum wir Verantwortung für andere tragen“. Dieser Höfling rechnete sich nicht zu den Anhängern des Prinzgemahls und behauptete von sich, nicht leicht gerührt zu sein. Doch er gestand, dass ihn diese Worte zutiefst bewegt hätten. Prinz Philip hat Gefühlsseligkeit stets verabscheut. Sie wird mit der Zäsur, die sein Tod bedeutet, bei vielen Briten nicht zu vermeiden sein.