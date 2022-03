Wahlkampf in Frankreich : Bloß nicht zurück in die gute alte Zeit!

Wer Éric Zemmour am Donnerstag letzter Woche auf France 2 gesehen hat, war entweder abgebrüht oder verfiel in Schockstarre. Schier unglaublich, mit welcher Unverfrorenheit heikelste Themen abgehandelt („Ich will null Einwanderung“), Geschichtsklitterung betrieben (der General de Gaulle als reiner Nationalist) oder politische Gegner beschimpft werden – in diesem Fall das Diskussionsgegenüber Yannick Jadot (Grüne) als „Islamo-Linker“.

Zugegeben: Jadot brachte zwar überzeugendere Argumente vor, aber auch die Anschuldigung, Zemmour sei „der Jude vom Dienst“ im Auftrag von Neonazis. Die Polemik kochte hoch, Léa Salamé, eine ruhige Moderatorin, hatte Mühe, eine Explosion des Kessels zu verhindern.