Postkoloniale Geschichte : Für Freisprüche sind Historiker nicht zuständig

Die Geschichtswissenschaft scheint bedroht. Mehr als das: Sie sei bereits jetzt schon beschädigt, da sie sich einem moralischen Diktat unterworfen habe, welches „das Tun der Menschen vergangener Zeit dem moralischen und juristischen Verdikt der Gegenwart“ unterstelle. Das schrieb Egon Flaig am 11. Oktober in diesem Feuilleton. Der Althistoriker ist nicht der einzige Warner. In Großbritannien wehrt sich eine ganze Gruppe von Historikern gegen die angebliche „Moralisierung“ der Geschichtswissenschaft; sie gaben sich den Namen „History Reclaimed“ – zurückgewonnene Geschichte. In den Vereinigten Staaten stritt sich das Fach kürzlich um den Vorwurf des Vorsitzenden des amerikanischen Historikerverbandes, man sei geplagt von „Präsentismus“ (F.A.Z. vom 6. September). Nicht zufällig entzündeten sich diese Debatten an den gleichen Themen: der Relevanz nämlich, die dem transatlantischen Sklavereikomplex (also dem Handel mit und dem Einsatz von versklavten Menschen im Atlantikraum) und dem Kolonialismus in der Geschichte Europas und Nordamerikas zukommt.

In seinem Artikel vom 11. Oktober und erneut in seiner Antwort auf die Kritik von Rebekka Habermas im Feuilleton vom 14. November präsentiert Flaig seine eigene Sicht auf dieses Problem auf zwei Ebenen. Auf einer abstrakteren, ge­schichtsphilosophischen Ebene streitet er für die Autonomie der Geschichtswissenschaft, deren Suche nach „historischer Wahrheit“ er gegen die „Mythomotorik“ eines kollektiven Gedächtnisses verteidigen will. Auf der konkreten Ebene historischer Forschung wirft er der Geschichtswissenschaft vor, diese Grenze zu verwischen und sich einem „Schuldspruch über die Vergangenheit“ anzuschließen, der, ausgehend von der aktivistisch grundierten postkolonialen Theorie, über die Verwicklung Europas in den transatlantischen Sklavenhandel und das europäische Projekt der Eroberung und Kolonialisierung weiter Teile der Welt gesprochen werde, ohne eine von ihm als „historische Wahrheit“ gesetzte Interpretation dieser historischen Prozesse zu berücksichtigen. Dieser Vorwurf fällt allerdings auf ihn selbst zurück: Flaig selbst erhält die Trennung von Erforschung und Erinnerung nicht aufrecht, und er unterwirft seine eigenen historischen Argumente ebenjenem Moralismus, den er anderen vorwirft.