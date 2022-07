„Positives Denken“ : Alles gut?

Es kann nicht schaden, wenn Psychologen vor dem Konzept des „positiven Denkens“ warnen. Das gibt ihrer Zunft Reputation. „Positives Denken allein hilft nicht weiter“, erklärt der Familientherapeut Gerhard Vogel im Netz. „Die in der amerikanischen Psychologie verwurzelte Vorstellung, dass wir schon Veränderungen herbeiführen können, wenn wir nur guter Dinge bleiben, ist irreführend.“ Schon vor mehr als zwei Jahrzehnten schrieb der Psychotherapeut Günter Scheich das Buch „Positives Denken macht krank?! Vom Schwindel mit gefährlichen Erfolgsversprechen“.

Und es ist eben die unbedingte Erfolgserwartung, die sich an dieses verhaltenstherapeutische und gerade nicht psychoanalytische Konzept knüpft, welche die Bücher des positiven Denkens so populär machten. Man denke nur an Dale Carnegies Longseller „Sorge dich nicht, lebe!“. Die Formel des Erfolgsrezeptes: Sei guter Dinge, und die Dinge werden gut! Das Mentale wird in dieser Sicht als Verhalten begriffen, das einem reibungslosen Ablauf der Dinge dient, statt gegebenenfalls dazu quer liegende Erkenntnisse hervorzubringen.

Narzisstische Energie hilft

Zweifellos erfüllen verhaltenstherapeutische Ansätze ihren Zweck, etwa wenn Carnegie Auswege aus der Grübelfalle weist und Be­fürchtungen von Realitäten zu unterscheiden lehrt. Auch ist die Einsicht ja nicht verkehrt, dass die Art meiner Gedanken die Realität zu beeinflussen vermag, wenn damit Heran­gehensweisen gemeint sind, die zum persönlichen Krisenmanagement mehr oder weniger hilfreich sind. Selbstmissverständnisse können sich schließlich als ungemein realitätstauglich erweisen; narzisstische Energie hilft, die Wirklichkeit zu rocken, statt sich mit ihren hemmenden Kontexten aufzuhalten.

Doch im Ganzen lenken all diese aufs Funktionieren gerichteten Ansätze von der inneren Wahrheitsfindung ab, um die es in psychoanalytischen Verfahren geht, wie Freud in seiner Schrift „Die endliche und die unendliche Analyse“ idealisierend, aber vom Anspruch her klärend hervorhebt, nämlich „dass die analytische Beziehung auf Wahrheitsliebe, das heißt auf die Anerkennung der Realität gegründet ist und jeden Schein und Trug ausschließt“. Wenn es einen seelischen Mehrwert von Krise oder der neuerdings Dauerkrise genannten Belastung gibt, dann ist es die Chance, der Wahrheit über sich selbst näher zu kommen. Enttäuschungen klären immer auch Täuschungen auf. Denkt man deshalb negativ?

Zweckoptimismus nervt

Es sind die verneinenden, Schablonen zersetzenden Gedanken, die das Unlösbare und Komplizierte von Realität erfassen. Sie schützen davor, auf die „Alles gut“-Versprechen selbstbewusster und schamlos laut geführter Kommunikation hereinzufallen. Denn die Beschallung mit Zweckoptimismus nervt. Auf der Grundlage von „alles gut“ ist noch keine poetische Existenz geführt worden. Die fragt nicht nach positiv oder negativ, sondern erquickt sich am unwahrscheinlichen Anblick der Dinge, wie sie nun einmal liegen.