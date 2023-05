Azeredo ist 61 Jahre alt, seit fünf Jahren Chefönologe eines der größten Weingüter Portugals. Er darf nicht rauchen, kein Parfüm tragen, nichts Scharfes essen. Ist seine Nase nicht in Form, steht hier alles still. Azeredo allein entscheidet anhand der Proben, welche Charge wohin gehört: Wird es ein Douro? Wird es ein Portwein? Und wenn, dann welche Marke? In welchem Mischungsverhältnis? Hat der Wein die Qualität, ein Reserva zu sein oder sogar ein Vintage? Er muss erkennen, was dem Wein noch fehlt: Welche Maische muss heißer gehalten werden, welche kälter; welche sollte per Hand noch einmal umgestülpt werden für mehr Bewegung für die Gärung?