Mark Stewart war ein großer unbekannter Impulsgeber der Popmusik. Mit The Pop Group schuf er eine Verbindung aus Reggae und Punk und erfand Industrial mit. Dann ermutigte er eine junge Generation zum Sound of Bristol.

Eine der wenig gewürdigten Errungenschaften der Postpunk-Ära ist eine starke Abschwächung des Personenkults. Waren die Frontleute der Bluesrock-Ära in Großbritannien noch Cover-fähig, stand bei vielen Bands ein Jahrzehnt später das Kollektiv im Mittelpunkt. Als kurz vor Weihnachten der Specials-Sänger und -Komponist Terry Hall starb, war er trotz großer Hits wie „Ghost Town“ oder „Gangsters“ hierzulande nur Eingeweihten ein Begriff – anders als der einige Wochen später verstorbene Gitarrist Jeff Beck. Dabei war Halls künstlerische Lebensleistung sicher nicht geringer einzustufen.

Bei Mark Stewart, Gründer und Frontman der Band The Pop Group ist die Diskrepanz zwischen Leistung und Bekanntheitsgrad noch größer als bei Hall, der zumindest in der britischen New-Wave-Szene ein Idol war. Zur selben Zeit wie die Ska-Band The Specials begann Stewart Ende der Siebziger mit Gitarrenmusik und jamaikanischer basslastiger Musik zu experimentieren. Er war ein Pionier und Förderer.

Wer das Verhältnis von Popmusik und Metropolen erforscht, wird wohl nur eine weitere Person finden, die eine so zentrale Rolle für die Entwicklung des Sounds einer einzelnen Stadt spielte wie Mark Stewart für Bristol: In dieser Hinsicht steht er auf einer Stufe mit dem US-amerikanischen Produzenten Sam Philips, der in Memphis Elvis, Jerry Lee Lewis und Johnny Cash groß rausbrachte und für Jahrzehnte das Selbstverständnis der Musikmetropole prägte.

Entscheidender Impuls für den Sound of Bristol

Wen man auch fragte, alle gaben an, dass Stewart dem berühmten Sound of Bristol, dieser Mischung aus Dub, Independentrock, Industrial, elektronischen Beats und Hip-Hop entscheidende Impulse gegeben hatte: sowohl durch Sounds, die er erzeugte oder von Reisen mitbrachte als auch durch Ermutigung und Vernetzung. Mitte der Neunzigerjahre war die kleine Großstadt am Atlantik für kurze Zeit das musikalische Zentrum der Welt mit Künstlern wie Massive Attack, Tricky, Portishead und Roni Size. Auch die Graffiti-Szene, die er prägte, brachte in Banksy einen Künstler von Weltrang hervor.

Den entscheidenden Anstoß hatte die Londoner Punkband The Clash gegeben. Sie hinterließ in den späten Siebzigerjahren in vielen britischen Städten das Gefühl, etwas Großes auch selbst und unabhängig von großen Schallplattenfirmen auf die Beine stellen zu können. „Wir sahen The Clash und starteten durch. Ich wollte nicht in einer Fabrik arbeiten“, sagte Stewart einmal in einem Gespräch mit der F.A.Z.

The Pop Group mischte Einflüsse aus Funk und Punk und kreierte einen sperrigen, gleichzeitig groovigen Mix für die Underground-Dancefloors. Als Solokünstler weitete Stewart diesen Stil in Richtung Industrial aus. Zentrale Vertreter dieser Stilrichtung wie Trent Reznor (Nine Inch Nails) nannten Stewart einen entscheidenden Impulsgeber.

Die Hafenstadt hatte gerade die richtige Größe

„Bristol ist klein genug, damit jeder miteinander klarkommen muss”, sagte er in dem Gespräch zu den Vorzügen der Hafenstadt. Sie war zu klein für einzelne Szenen, aber so groß, dass es genügend spannende Einflüsse gab. In Birmingham oder Manchester dagegen habe es Ghettos gegeben, die voneinander getrennte Szenen hervorbrachten.

Sein Sound, für den es keine rechten Vorbilder gab, entstammte dem Interesse, divergierende Stile seines Umfelds zu vereinen. „Ich wollte etwas hören, das es nicht gab. Ich hörte etwas, das ich selbst kaufen wollte“, sagte er. Dass er dabei keinerlei Kompromisse an den Massengeschmack machte, erklärt sich auch mit einem ausgeprägten Selbstbewusstsein, das er seit Jugendtagen besaß. Schon als Zwölfjähriger war er so groß, dass er sich in Clubs aufhalten und gegen Skinheadgangs durchsetzen konnte.

Alben, die er solo oder mit The Maffia aufnahm wie „Learning to Cope With Cowardice”, „As the Veneer of Democracy Starts to Fade“ oder „Edit“, sind sein Vermächtnis, die zwei ursprünglichen Pop-Group-Platten „Y“ und „For How Much Longer Do We Tolerate Muss Murder“ sind New-Wave-Klassiker, ihre zwei Aufnahmen nach der Wiedervereinigung 2015 mit eigener Tournee haben großen Eindruck hinterlassen. „Keiner von uns war geschulter Musiker. Wir sind eine Art von Ideenmenschen“, sagte er über seine Bristoler Weggefährten und sich.

Doch so sehr er die lokale Szene schätzte, Mark Stewart war ein Reisender, der mit seinem überbordenden Humor überall schnell Freunde fand, in der Tasche immer ein paar Zettel, um Ideen darauf zu kritzeln. „Ich muss der Aufregung folgen, andererseits bin ich gelangweilt.“ Nun hat die Reise geendet. Am Freitag ist Mark Stewart im Alter von 62 Jahren gestorben. Eine Todesursache wurde nicht bekanntgegeben.