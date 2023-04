Es kommt darauf an, dass man aus seinem Zorn etwas macht: Dieser Satz gilt für wenige Künstler so wie für Harry Belafonte. Wem beim Gedanken an ihn nur freundliche Calypso-Klänge in den Sinn kommen, der weiß nicht, welcher Not diese abgerungen waren. „Ich wurde in Armut hineingeboren, wuchs in Armut auf, und lange Zeit glaubte ich, die Armut niemals loswerden zu können“, schrieb Belafonte in seiner Autobiographie „My Song“, einem ganz erstaunlichen Buch. Man erfährt viel über die Kariben in den Vereinigten Staaten, über den schwierigen Weg eines Schwarzen zum Künstlertum und über die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung, die Harry Belafonte an der Seite von Martin Luther King und anderen mitgeschrieben hat.

Mehr als wohl alle anderen Sänger seiner Zeit hatte Harry Belafonte auch eine politische Stimme. Während Elvis Presley seine Millionen in sein „Graceland“-Anwesen steckte, so schrieb einmal ein Kritiker, habe Belafonte mit seinen die Bürgerrechtsbewegung finanziert. Und er hat darüber hinaus auch noch viele andere einflussreiche Menschen zur Unterstützung bewegt, auch zu finanzieller. Über einige Jahre hinweg, heißt es, habe Belafonte fast täglich im Kontakt sowohl zu King als auch zu Robert Kennedy gestanden.

Dramatische Szene in Mississippi

Im Gegensatz zu vielen anderen Autobiographien von Stars lohnt seine die Lektüre schon deswegen, weil sie zeigt, wie das Künstlerleben eingebettet war in echtes Engagement. Das beginnt mit einer dramatischen Szene 1964 in Mississippi, wo Belafonte mit Sidney Poitier protestierende Bürgerrechtler unterstützte und alle um ihr Leben fürchten mussten, und endet mit einem Besuch beim venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez zusammen mit dem schwarzen Intellektuellen Cornel West, anderen Prominenten und einem ehemaligen Gangmitglied. Belafonte bemüht sich um ein differenziertes Bild von Chávez und kritisiert den Umgang mit dessen Land: Anstatt nur venezolanische Kokafelder niederzubrennen, hätten die Vereinigten Staaten lieber die Entwicklung einer eigenen Kaffeewirtschaft mit Vertriebsnetz nach Nordamerika unterstützen sollen.

Sein Lebensmotto leitete Belafonte aus einer Kindheitsepisode her. Im Alter von erst fünf Jahren hatte er einmal in Abwesenheit der Mutter den ganzen Tag auf seinen jüngeren Bruder aufpassen müssen und erwartete, abends von ihr dafür gelobt zu werden. Stattdessen sagte sie ihm: „Leg dich abends niemals schlafen, wenn du es tagsüber unterlassen hast, dich gegen eine Ungerechtigkeit zur Wehr zu setzen.“

Vom Antikapitalismus geprägt

Harry Belafonte wurde 1927 als Sohn eines Matrosen aus Martinique und einer Arbeiterin aus Jamaika in Harlem geboren und wuchs dort, mit einigen Jahren Unterbrechung in Jamaika, auf. Das Leben im schwarzen Ghetto New Yorks war in dieser Depressionszeit noch schwerer als ohnehin schon – und seines doch voller Idealismus. Als Idole seiner Jugend nannte er den schwarzen Boxer Joe Lewis sowie Paul Robeson, in dem Belafonte den „schwarzen Gott des amerikanischen Theaters“ sah und dessen Baritongesang bei Spirituals und rednerisches Talent er bewunderte. Robeson in­spirierte ihn, Schauspieler zu werden. Es gelang ihm tatsächlich im „American Negro Theater“, allerdings nicht der große Durchbruch. Der kam, als man auch sein Talent als Sänger entdeckte. An einem Abend 1949 im „Royal Roost“ gesellten sich plötzlich „vier der größten Jazzmusiker der Welt“ zur Begleitung Belafontes auf die Bühne: Al Haig, Tommy Potter, Max Roach und Charlie Parker – wie Belafonte annahm, „weil sie ihm zu einem guten Start verhelfen wollten“. Das taten sie; und doch blieb Harry Belafonte durch ein vom Antikapitalismus geprägtes literarisch-künstlerisches Umfeld dem Popgeschäft gegenüber skeptisch.