Zum Tod von Michael Nesmith : Der Space-Cowboy

Mitte der Sechzigerjahre verliebte sich die Jugend Amerikas in Außerirdische, in vier „Pilzköpfe“ genannte Jungs aus Liverpool, die im Taumel ihrer Erfolge ihre Verehrer wissen ließen, sie seien nun bekannter als dieser Jesus von Nazareth, was speziell im Süden und Mittelwesten der Vereinigten Staaten nicht mehr ganz so gut ankam. Bald schon brannten die ersten Vinylstapel mit der unamerikanischen Beatmusik, und aus dieser mit Rauch und Ressentiments ge­schwängerten Atmosphäre erhoben sich vier junge US-Boys, bereit, ihren Landsleuten im Fernsehen den Affen zu ma­chen: das Fernseh-Retortenprojekt „The Monkees“, geplant als inländische Kopie der Beatles und ihres Films „A Hard Day’s Night“. Der Talentierteste in diesem Quar­tett war der Texaner Michael Nesmith, der sich seinerzeit in und um Los Angeles als Folkie zu etablieren suchte und so etwas wie den grünbemützten John Lennon in der Hupfdohlen-Soap geben sollte.

Der erdrutschartige Erfolg der Monkees gestattete es Nesmith, das althergebrachte System in Frage zu stellen, in dem Songwriter die Lieder lieferten, Studiomusiker diese einspielten und vier glattrasierte Trottel dazu vor der Kamera mimen sollten. Dass er Talent besaß, zeigte ein früh von ihm verfasster Hit für Linda Ronstadt und ein Soloalbum mit leicht angejazzter Instrumentalmusik. Doch Nesmith wollte mehr; er wollte Kontrolle über das Projekt Monkees, in deren Vorprogramm 1967 Jimi Hendrix zu seiner ersten Amerikatournee kam. Und Nesmith setzte sich durch: Die Monkees wurden zu einer fast authentisch zu nennenden Beat-Combo, die drogeninspirierte und vor keinem Experiment zurückschreckende Musik aufnahm, inklusive Moog-Synthesizer und anzüglicher Textstellen.