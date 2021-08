Zum Tod von Don Everly : „Bye Bye Love“

Es war an einem Juli-Abend 1973, als das Publikum in Hollywoods John Wayne Theatre begreifen musste, dass es das Duo, dem es da zuhörte, im Grunde schon lange nicht mehr gab: „Die Everly Brothers sind schon seit zehn Jahren tot“, sagte Don, nachdem Phil seine Gitarre auf offener Bühne kaputt geschlagen hatte. Das Konzert dieser lebenden Toten markiert ein nicht weniger einschneidendes Datum als Paul McCartneys Todesanzeige für die Beatles im April 1970, die von den Everly Brothers überhaupt erst gelernt hatten, wie man zwei markant unterschiedliche Stimmen zu einem neuen, unentwirrbaren Ganzen zusammenfügt. Bis in alle Ewigkeit bleiben die Everlys das Synonym für Harmoniegesang in der Popmusik. Ohne sie hätten maßgebliche Interpreten vom Duo an aufwärts vermutlich anders geklungen: Simon & Garfunkel, die Byrds, Buffalo Springfield und viele andere.

Man kann, was sie taten, nicht treffender sagen als Rowohlts Rock-Lexikon: „Die Everly Brothers infiltrierten biedere Country & Western-Klänge mit der Attitüde jugendlichen Delinquententums.“ Sie verschmolzen, bald unterstützt vom Nashville-Großmeister Chet Atkins, die genügsame Appalachen-Heimatverbundenheit mit dem lauernden Halbstarkentum der Rock’n’Roll-Gründerzeit, die sich 1957, als sie mit gleich zwei Volltreffern, „Bye Bye Love“ und „Wake Up Little Susie“, debütierten, fast schon wieder ihrem Ende zuneigte. Dieses und weiteres Material, das ihnen zunächst das Autoren-Ehepaar Felice und Boudeleaux Bryant besorgte, sie aber bald auch selbst schrieben – „All I Have To Do Is Dream“, „(‘Til) I Kissed You“, „Cathy’s Clown“ –, umriss den die Eisenhower-Ära beherrschenden Themenkanon Liebeskummer, Generationenkonflikt, Bandenwesen, Kino, Eisdiele und enthielt unter der makellosen Oberfläche manche Zweideutigkeit, die das Hören zu einem buchstäblich zweifelhaften Vergnügen von zeitlosem Reiz machte und ihnen, man glaubt es kaum, sogar einen Radio-Boykott einbrachte.

Es mag sein, dass, vor allem unter dem Eindruck der britischen Rock-Invasion, die sie frühzeitig alt aussehen ließ, ihre Musik, die dem Warner-Konzern den Grundstock für seine Musikabteilung lieferte, heute als harmlos wahrgenommen wird; aber das ist ein Missverständnis. Jede Errungenschaft ist aus ihrer Epoche heraus zu verstehen, der unanstößige Habitus der Everly Brothers hat sich – anders wäre die fortdauernde Bewunderung für sie auch kaum zu erklären – als außerordentlich haltbarer Ausdruck ihres Künstlertums erwiesen.

Nur zusammen ergaben die Brüder ein Ganzes

Natürlich, erst zusammen ergaben die Brüder, die einst vor dem Schulunterricht in der elterlichen Radiosendung auftraten, ein Ganzes, wobei Dons mit einem fast schon hinterhältigen Schmelz von gleichsam überreifer Süße operierender Bariton doch noch etwas verführerischer tönte als Phils meistens nur eine Terz darüber angesiedeltes Falsett. Er war, insgesamt, wohl auch der bessere Songschreiber, wie sein unbetiteltes Solodebüt (1971) zeigt: Hier kann man studieren, dass Junggenies selbst in ihrer Afterglow-Phase, in welche die Brüder mit dem skandalös unterschätzten Album „Stories We Could Tell“ 1972 auch gemeinsam und schon zum zweiten Mal eintraten, noch Meisterwerke hervorbringen können. Das war auch bei ihrem Comeback von 1983/84 nicht zu überhören, für das ihnen Paul McCartney „On The Wings Of A Nightingale“ überlassen hatte.

Don war es aber auch, der mit einer von Haus aus labilen Gesundheit und seiner Amphetamin-Sucht den Zusammenhalt frühzeitig aufs Spiel setzte. Sein Zusammenbruch im Oktober 1962 coram publico ließ schon damals Schlimmes befürchten. Phil, der Baby Boy, starb schon vor Jahren. Nun ist ihm Bruder Isaac Donald „Don“ Everly vierundachtzigjährig gefolgt.