Zum Tod von Ronnie Hawkins : Oh, wie weit war Kanada

Ronnie Hawkins ging in die Rockgeschichte ein, weil er The Band formte, die dann mit Bob Dylan spielte. Aber er hatte mehr zu bieten. Nun ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.

Auch der kanadische Rock’n’Roll, der in Gestalt von Leonard Cohen, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot und Neil Young mehr Folk war, kam nicht von selbst auf die Welt, sondern brauchte einen Paten oder einen Vater. Als solcher ist Ronnie Hawkins in die Geschichte und nun, im Alter von 87 Jahren, in die Ewigkeit eingegangen. Dieser bärbeißige, mit reichem Mutterwitz gesegnete Mann aus Arkansas trieb sich schon als Minderjähriger in Kneipen zwischen Toronto und Mexico herum, „die man besser nicht ohne aufgeklapptes Rasiermesser betrat“, gab dort seinen schmutzigen Rockabilly zum besten und feierte Partys, „an denen teilzunehmen sich selbst Nero geschämt hätte“.

Derart abgehärtet, konnte er es verkraften, dass man ihn bei Sun Records nicht haben wollte, und kam stattdessen beim New Yorker Label Roulette unter, wo er auf Anhieb zwei auch international gehörte Hits landete: „Forty Days“ und „Mary Lou“ (nicht zu verwechseln mit Ricky Nelsons „Hello Mary Lou“). Diese wie überhaupt die fünf Platten, die er dort herausbrachte, wiesen ihn als zeitbedingt noch etwas schablonenhaften, aber außerordentlich vielseitigen Interpreten aus, der zwischen Doo-wop, Easy Listening, Country, Blues, Folk und Rock so ziemlich alles beherrschte und damit Hank-Williams-Nachfolger und Memphis-Alternative in einem war.

Rockgeschichtlich bedeutend wurde er dann vor allem mit seiner Personalpolitik, als er in Kanada, wo er sich inzwischen niedergelassen hatte, die Musiker um sich versammelte und zu seiner Begleitband The Hawks machte, die Mitte der Sechziger unter dem Namen The Band mit Bob Dylan gemeinsame Sache machten: Robbie Robertson, Levon Helm, Garth Hudson, Rick Danko und Richard Manuel. Als das Quintett 1976 beim Last Waltz in San Francisco seinen denkwürdigen Abschied feierte, setzte er mit dem so humoristisch wie kraftvoll dargebotenen Bo-Diddley-Klassiker „Who Do You Love“ eines der vielen Glanzlichter, in dem die schalkhafte Abenteuerlust der alten Gefährten aufblitzte und noch einmal ganz neues Leben in die zu diesem Zeitpunkt zermürbten Band-Musiker fuhr.

Den ansteckenden, mit allen Wassern gewaschenen Frohsinn solchen Musikantentums hat Ronnie Hawkins sich bewahrt und hielt damit manche Durststrecke durch. So fanden zum Beispiel die sehr respektablen Blues- und Countryrock-Platten, die er seit 1970 erst für Cotillion und dann für Monument Records mit durchweg erlesenem Personal einspielte, nicht die Resonanz, die sie verdient gehabt hätten. Zum „Giant Of Rock’n’Roll“, wie eine davon betitelt ist, fehlte ihm etwas – vielleicht songschreiberische Fähigkeiten, vielleicht auch etwas mehr Ernst. Es hat jedenfalls Spaß gemacht mit ihm.