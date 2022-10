Zum Tod von Jerry Lee Lewis : Der Teufel am Klavier

Jerry Lee Lewis bei einem Auftritt in New York 1975 Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wie Absalom, so ging auch Jerry Lee Lewis nur einmal im Jahr zum Friseur und trug seine langen Locken in einer Art, dass es den Menschen ein Ärgernis war. Und wie der jüdische Königssohn glaubte er, dass er zum Herrscher berufen wäre, führte Krieg gegen die, die reinen und sanften Wesens waren, um danach selbst den Thron besteigen zu können. Wie er aber vor den Sittenwächtern davonritt, so verfing er sich mit seinem Haar in einer Eiche.

Um ein buchstäbliches Haar wären Karriere und womöglich auch Leben des Jerry Lee Lewis beendet gewesen, noch bevor der Pyrokracher, den er 1957 gezündet hatte, verglühen konnte. Der Rock’n’Roll, zu dessen Paten er zählt, geriet damals früh in eine Krise. Buddy Holly, Eddie Cochran, Ritchie Valens und Big Bopper kamen um, Elvis Presley ging zum Militär, Little Richard las in der Bibel, Chuck Berry verschwand im Gefängnis und Carl Perkins hatte mit den Folgen eines Autounfalls und mit Alkohol zu kämpfen.

Ein verdammter Rechtsausleger

Jerry Lee Lewis aber musste während eines England-Gastspiels mitverfolgen, wie man ihn nicht nur im amerikanischen Süden, dem er entstammte, in Grund und Boden schrieb. Der, in dieser Reihenfolge: Gottes-, Boogie-, Waffen-, Auto-, Hunde- und Frauennarr hatte seine minderjährige Cousine geheiratet und dabei wohl vergessen, dass er noch andere Ehefrauen hatte. Damit hatte er den Bogen endgültig überspannt. Es folgten Radioboykott, Beschimpfungen bei Konzerten, das Übliche. Jerry Lee Lewis lebte und spielte in dem Bewusstsein, dass man es gerade als von Gott Gesegneter und Gesandter mit dem Teufel aufnehmen kann. Denn den vermutete nicht nur der weiße Mittelstand, wie kurz vorher schon bei Ray Charles, hinter seiner Kunst.

Der Zweiundzwanzigjährige, der bei Sun Records in Memphis vorstellig wurde, nachdem er aus dem Priester-Seminar geflogen war, muss einen äußerst selbstsicheren Eindruck gemacht haben. Übertrieben hat er jedenfalls nicht, als er den Toningenieur wissen ließ, er spiele so gut Klavier wie Nashville-Gott Chet Atkins Gitarre. Der, wie Rocky Balboa sagen würde, „verdammte Rechtsausleger“ hämmerte mit der Linken die tiefen Akkorde auf so charakteristisch nagelnde Art, während die Rechte über die komplette Klaviatur fegte und dabei irrsinnig schnelle Glissandi hören ließ. Mit Händen und Füßen, mit dem Ellenbogen und, bei Lied- oder Konzertende und damit die Provokation verächtlich auf die Spitze treibend, mit dem Gesäß bearbeitete er die Tasten. Dass dabei schon mal etwas zu Bruch gehen konnte, daran hatte man sich gewöhnt. Lewis aber setzte noch einen drauf, goss Benzin über sein Klavier und zündete es an, ein Jahrzehnt vor Jimi Hendrix‘ Brandstiftung.

Auch ein Augenzwinkern war bei ihm keine Ironie

Seine ersten beiden und für alle Zeiten größten Hits, „Whole Lotta Shakin‘ Going On“ und „Great Balls of Fire“, waren in Text und Musik , ungeachtet des Metaphern-Gebrauchs, unmissverständliche Aufrufe zum Hedonismus. Jedoch entbehrten sie eines pubertären Überschwangs. Die Zügellosigkeit seines Wesens und seiner Musik wurde gleichsam eingefangen von einer frühreifen, wie vor der Zeit gealterten Physiognomie und von einem männlich-markanten, so gut wie verzierungsfreien Stil. Er selbst wirkte, trotz seiner Jugend, bei alledem ausgesprochen erwachsen.