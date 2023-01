Zum Tod von Jeff Beck : Sechssaitige Verunsicherung

Viel Wald, ein See, ein Bach, an dem zwei Ziegenböcke grasen, und gleich daneben ein paar alte Autositze für den Hausherrn – seit Mitte der siebziger Jahre galt dem störrischen Gitarren -Berserker ein vierhundert Jahre altes Tudor-Haus als Trutzburg. An der Grenze zu Kent gelegen, inmitten des sogenannten Rockbroker Belt mit den großen Landsitzen der britischen Rockprominenz, hatte Jeff Beck von den Tantiemen seiner Jazzrock-Verheißung „Blow By Blow“ (1975) ein achtzig Morgen umfassendes Anwesen erworben: der Gitarren-Gott als Landedelmann!

Als ich ihn Mitte der neunziger Jahre in seiner Einsiedelei für ein langes Interview besuchen konnte, zeigte er mir zunächst voller Stolz seine riesige Garage, in der er mit Vorliebe alte Ford-T-Modelle aufmotzte und sich dabei so manches Mal an den Händen verletzte – für einen Gitarristen ein eher suboptimales Hobby.