Neue Pop-Generation : Wie verändert Tiktok die Musik der jungen Künstler?

Die neuen Musikstars werden auf Tiktok gemacht. Mit Songs, die in nur 15 Sekunden von extremen Bässen über die griffige Zeile bis zum Beat-Wechsel so knallen müssen, dass alle sie immer wieder hören wollen. Wie klingt das?

Im Juli 2019, kurz nach seinem sechzehnten Geburtstag, stellte der neuseeländische Schüler Joshua Nanai in seinem Kinderzimmer in Auckland einen Beat auf Youtube. Seine Produktion nannte er „Laxed (Siren Beat)“, ein gutgelauntes Dancehall-Instrumental, wie es auf den polynesischen Inseln aus Autoradios und aus auf Fahrrädern montierten Boxen schallt. Ein Dutzend ähnlicher Beats hatte Jawsh 685, so Nanais Künstlername in Anlehnung an die Telefonvorwahl von Samoa, schon früher hochgeladen. Der „Laxed (Siren Beat)“ ging online. Fast ein Jahr lang passierte: nichts.

Im Spätsommer 2020 kletterte ein Lied namens „Savage Love (Laxed – Siren Beat)“ auf Platz eins der Charts in zehn Ländern; in Deutschland war es der Sommerhit. Das Lied über eine unnahbare Geliebte, die „Savage Love“, machte den Highschool-Absolventen Joshua Nanai schlagartig zum begehrten Produzenten mit Vertrag bei einem Major-Label. Nebenbei erzählt sein Erfolg viel darüber, wie Künstler heute zu Stars werden und wie aus Liedern Hits.