Neil Youngs berühmtestes Album : Ein Hippie fährt reiche Ernte ein

Ein Hippie, lange, pechschwarze Haare, braunes Jackett, Flanellhemd drunter, klobige Boots, stellt sich vors London Symphony Orchestra und erklärt dem Dirigenten, dass er sich für den Schluss des Stücks noch etwas mehr Rhythmus wünsche. Die Schlips oder Fliege tragenden Musiker setzen die Vorgabe anstandslos um, das sich zu mächtigen Wellen auftürmende Crescendo fällt schließlich zu seiner Zufriedenheit aus. Auch eine Art Crossover: Rock meets Classic, lange bevor es diesen Slogan, hinter dem sich ja meistens zweifelhafte Kunst versteckt, überhaupt gab.

Edo Reents Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Wie das angehen konnte, dass ein damals zwar schon erfolgreicher, aber eben auch wie ein Gammler aussehender Folkrocker einem weltberühmten Orchester vorschreiben durfte, wie es zu spielen habe, ist eines der Rätsel, die der Kanadier Neil Young aufgibt. Ein anderes ist und bleibt wohl auch, wie die Platte „Harvest“, erschienen am 1. Februar 1972, überhaupt entstand. Gewissermaßen zur goldenen Hochzeit, aber – die Mühlen der Plattenindustrie mahlen nicht so schnell – nicht gerade auf den Tag genau kommt an diesem Donnerstag und am Sonntag der Film „Harvest Time“ in ausgewählte Kinos, der die Entstehung von Neil Youngs berühmtestem, aber in geschmäcklerischen Kreisen oft hochnäsig abgetanen Album in zwei überaus geduldig inszenierten, aber wahrscheinlich niemanden, der noch ein Herz für Qualitätsfolkrock hat, kalt lassenden zwei Stunden dokumentiert.