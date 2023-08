Aktualisiert am

Wir verdanken dieser Sängerin nicht nur wunderbare Musik (die andere für sie schrieben, aber die sie mit ihrer Stimme erst adelte), sondern vor allem unvergessliche Texte (und die schrieb sie meist selbst). Nehmen wir nur „Schlendern ist Luxus“ von einer ihrer erfolgreichsten Platten, dem 1988 erschienenen Album „Erst mal gucken – dann mal sehen“. Da beschreibt Ulla Meinecke einen nächtlichen Spaziergang durch ihre Wahlheimatstadt Berlin – geboren wurde sie 1953 im hessischen Usingen –, und mit mehr souveräner Sanftmut ist nie eine bedrohliche Erscheinung abgefertigt worden als der von Meinecke mit fast flüsternd vorsichtiger Stimme besungene „Typ mit den dunklen Phantasien, für den die Welt ein Weib ist, die will er auf den Knien“. Doch nach dieser Beschwörung des Unheimlich kommt es ganz lapidar und souverän: „Ach, komm . . .“, als könnte niemand die allein durch die Stadt spazierende Frau behelligen. Solch ein Schlendern wäre tatsächlich höchstwillkommener Luxus; leider ist es immer noch Traum.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. Folgen Ich folge

Dieses Lied hatte der 2019 verstorbene Edo Zanki für Meinecke komponiert, dem sie auch ihren größten Hit, „Die Tänzerin“ (1983), verdankte. Aber die Liste der Komponisten von Meinecke liest sich auch sonst wie ein Who’s Who der deutschsprachigen Rockmusik: Udo Lindenberg (dessen Büroleiterin sie zu Beginn ihres Wegs ins Musikgeschäft war), Herwig Mitteregger, Rio Reiser, Manfred Maurenbrecher – eine Zeit lang war Meinecke die Wunschinterpretin einer ganzen einheimischen Musikergeneration.

Trotzdem ließ sie auf „Erst mal gucken – dann mal sehen“ drei Jahre später das Album „Löwen“ folgen, mit selbst eingedeutschten Coverversionen englischer Popsongs, darunter unvergesslich, wie sie „Midnight Man“ von Flash and the Pan zur „Frau nach Mitternacht“ feminisiert hat. Die Nacht und sich frei in ihr bewegen zu können bedeuten Ulla Meinecke viel. Auch das ist bürgerliche Freiheit.

Mehr zum Thema 1/

Sie ist Schauspielerin, Rezitatorin, Aktivistin – alles das entspricht ihrem Verständnis von einer Interpretin. Die Welt wird von ihr schöngedeutet, aber nicht schöngemalt. Heute feiert Ulla Meinecke ihren siebzigsten Geburtstag.