Ohrfeigen-Skandal : Trevor Noah witzelt bei den Grammys über Will Smith

Mit einer Anspielung auf den Ohrfeigen-Eklat um Schauspieler Will Smith bei der Oscar-Gala vor einer Woche ist Moderator Trevor Noah in die Verleihung der US-Musikpreise Grammys gestartet. „Wir werden Musik hören, wir werden tanzen, wir werden singen, wir werden die Namen von Menschen aus unseren Mündern lassen und wir werden Auszeichnungen vergeben“, sagte Comedian Noah, der die Grammys bereits im vergangenen Jahr moderiert hatte, bei der live im Fernsehen übertragenen Gala am Sonntagabend in Las Vegas.

Mehr zum Thema 1/

Bei der Oscar-Verleihung eine Woche zuvor hatte Schauspieler Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige gegeben, nachdem dieser einen Witz über Smiths Frau Jada Pinkett gemacht hatte. Danach hatte Smith, der später noch den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard“ gewann, von seinem Platz aus noch zweimal gerufen: „Lass den Namen meiner Frau aus deinem verdammten Mund!“

Die Grammys werden in diesem Jahr bereits zum 64. Mal verliehen. Die Gala war ursprünglich für den 31. Januar geplant gewesen, wurde dann aber wegen der rasanten Ausbreitung der hochinfektiösen Omikron-Variante des Coronavirus verschoben. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen.